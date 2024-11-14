14 ноября 2024

МИД Колумбии сообщил о желании страны присоединиться к БРИКС

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БРИКС предлагает «альтернативную точку зрения» на события в мире, считают в МИД Колумбии
БРИКС предлагает «альтернативную точку зрения» на события в мире, считают в МИД Колумбии Фото:

Богота (столица Колумбии) выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Луис Хильберто Мурильо. Он отметил, что страна с большим интересом следит за тем, что сейчас происходит с международным объединением.

«Объединение предлагает альтернативную точку зрения. Тут есть на что обратить внимание. Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране», — главу МИД Колумбии цитируют «Известия».

Ранее Боливию официально пригласили стать партнером БРИКС. Аналогичное предложение получила Турция. В Германии также многие выступают за присоединение к содружеству, несмотря на ее членство в НАТО и Евросоюзе.

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Богота (столица Колумбии) выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Луис Хильберто Мурильо. Он отметил, что страна с большим интересом следит за тем, что сейчас происходит с международным объединением. «Объединение предлагает альтернативную точку зрения. Тут есть на что обратить внимание. Мы также ищем доступ к финансированию, чтобы создавать лучшие условия в нашей стране», — главу МИД Колумбии цитируют «Известия». Ранее Боливию официально пригласили стать партнером БРИКС. Аналогичное предложение получила Турция. В Германии также многие выступают за присоединение к содружеству, несмотря на ее членство в НАТО и Евросоюзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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