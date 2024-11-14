В Германии рассказали о желании вступить в БРИКС

Глава Немецкого совета за конституцию: Германии стоит вступить в БРИКС
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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Нимайер призвал страну вступить в БРИКС
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Нимайер призвал страну вступить в БРИКС Фото:

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии стоит вступить в БРИКС. Он уверен, что это будет соответствовать экономическим интересам страны, несмотря на ее членство в НАТО и Евросоюзе.

«По моему мнению, нам нужно вступить [в БРИКС] как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в Соединенные Штаты Америки», — заявил Нимайер РИА Новости. По его словам, Германия имеет значительные торговые интересы не только в Китае, но и в Индии, а также в России, хотя с последней связи осложнены из-за санкций.

Нимайер также подчеркнул, что БРИКС не является военной структурой, а представляет собой деловую платформу, которая может способствовать международному сотрудничеству на равных началах. Он сравнил идею БРИКС с первоначальной идеей Евросоюза и указал на возрастающий интерес к этому блоку со стороны африканских стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. БРИКС не следует рассматривать как блок или альянс в обычном смысле этих терминов, подобно НАТО или Евросоюзу. Эта группировка больше напоминает «клуб по интересам». В ее рамках не присутствуют такие элементы, как устав, единая валюта или общий бюджет, а также отсутствует секретариат или любые другие наднациональные управленческие структуры.

В октябре прошло важнейшее международное мероприятие организации — саммит БРИКС. Он прошел в Казани и длился несколько дней, с 22 по 24 число. В городе собрались представители государств-участников объединения: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Всего на мероприятие прибыли главы 22 государств и делегаты из 36 стран мира.

Чуть ранее Казахстану было отправлено приглашение для выступления в БРИКС. А Боливии и Турции предложили стать партнером объединения.

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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии стоит вступить в БРИКС. Он уверен, что это будет соответствовать экономическим интересам страны, несмотря на ее членство в НАТО и Евросоюзе. «По моему мнению, нам нужно вступить [в БРИКС] как можно скорее, потому что все наши деловые интересы в этих странах. Мы сегодня больше экспортируем в Китай, чем в Соединенные Штаты Америки», — заявил Нимайер РИА Новости. По его словам, Германия имеет значительные торговые интересы не только в Китае, но и в Индии, а также в России, хотя с последней связи осложнены из-за санкций. Нимайер также подчеркнул, что БРИКС не является военной структурой, а представляет собой деловую платформу, которая может способствовать международному сотрудничеству на равных началах. Он сравнил идею БРИКС с первоначальной идеей Евросоюза и указал на возрастающий интерес к этому блоку со стороны африканских стран. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. БРИКС не следует рассматривать как блок или альянс в обычном смысле этих терминов, подобно НАТО или Евросоюзу. Эта группировка больше напоминает «клуб по интересам». В ее рамках не присутствуют такие элементы, как устав, единая валюта или общий бюджет, а также отсутствует секретариат или любые другие наднациональные управленческие структуры. В октябре прошло важнейшее международное мероприятие организации — саммит БРИКС. Он прошел в Казани и длился несколько дней, с 22 по 24 число. В городе собрались представители государств-участников объединения: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Всего на мероприятие прибыли главы 22 государств и делегаты из 36 стран мира. Чуть ранее Казахстану было отправлено приглашение для выступления в БРИКС. А Боливии и Турции предложили стать партнером объединения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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