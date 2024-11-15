«Известия»: в Минсельхозе хотят запретить ввоз кукурузы из недружественных стран

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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, кукуруза, общепит
В России могут ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы Фото:

В России планируют ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из стран, не относящихся к числу дружественных, за исключением определенных видов этих культур, хотя квоты для них и остаются невысокими. Об этом сообщил источник, близкий к Министерству сельского хозяйства.

«В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», — рассказал источник «Известий». Размеры допустимых квот сейчас являются одними из наибольших: для подсолнечника — 7 тыс. тонн, для кукурузы — 4,4 тыс. тонн.

Такие меры могут быть предприняты для поддержки развития отечественного семеноводства и снижения зависимости от импорта. Предложение ограничений подчеркивает стремление укрепить внутренний аграрный рынок и повысить конкурентоспособность российских производителей на международной арене.

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В России планируют ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из стран, не относящихся к числу дружественных, за исключением определенных видов этих культур, хотя квоты для них и остаются невысокими. Об этом сообщил источник, близкий к Министерству сельского хозяйства. «В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», — рассказал источник «Известий». Размеры допустимых квот сейчас являются одними из наибольших: для подсолнечника — 7 тыс. тонн, для кукурузы — 4,4 тыс. тонн. Такие меры могут быть предприняты для поддержки развития отечественного семеноводства и снижения зависимости от импорта. Предложение ограничений подчеркивает стремление укрепить внутренний аграрный рынок и повысить конкурентоспособность российских производителей на международной арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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