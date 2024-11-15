«Известия»: в Минсельхозе хотят запретить ввоз кукурузы из недружественных стран

15 ноября 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

В России могут ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России планируют ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из стран, не относящихся к числу дружественных, за исключением определенных видов этих культур, хотя квоты для них и остаются невысокими. Об этом сообщил источник, близкий к Министерству сельского хозяйства. «В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», — рассказал источник «Известий». Размеры допустимых квот сейчас являются одними из наибольших: для подсолнечника — 7 тыс. тонн, для кукурузы — 4,4 тыс. тонн. Такие меры могут быть предприняты для поддержки развития отечественного семеноводства и снижения зависимости от импорта. Предложение ограничений подчеркивает стремление укрепить внутренний аграрный рынок и повысить конкурентоспособность российских производителей на международной арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируют ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из стран, не относящихся к числу дружественных, за исключением определенных видов этих культур, хотя квоты для них и остаются невысокими. Об этом сообщил источник, близкий к Министерству сельского хозяйства. «В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты», — рассказал источник «Известий». Размеры допустимых квот сейчас являются одними из наибольших: для подсолнечника — 7 тыс. тонн, для кукурузы — 4,4 тыс. тонн. Такие меры могут быть предприняты для поддержки развития отечественного семеноводства и снижения зависимости от импорта. Предложение ограничений подчеркивает стремление укрепить внутренний аграрный рынок и повысить конкурентоспособность российских производителей на международной арене.