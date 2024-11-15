Три страны в Европе стали главными получателями российского газа

Основными импортерами российского газа в Евросоюзе в период с января по август стали Франция, Венгрия и Испания. По данным Евростата, на эти три страны приходится более половины всего объема газового импорта из России.
Больше всех «голубого топлива» из России закупила Франция, увеличив свои закупки на 30% и достигнув отметки в 1,9 миллиарда евро за указанный период. Венгрия занимает второе место, хотя и снизила импорт на почти треть до 1,6 миллиарда евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая поднялась на третью строчку с импортом в 1,4 миллиарда евро, передает РИА Новости данные Евростата.
Также среди других крупных покупателей российского газа Италия с импортом 1,3 млрд евро, Греция (919 млн), Словакия (800 млн) и Бельгия (709 млн). Кроме того, за указанный период газ у России стали больше импортировать Литва и Финляндия на 41% и 36% соответственно, несмотря на небольшие объемы.
В 2024 году Россия продала в страны ЕС газ на сумму 9 миллиардов евро. Причем доля трубопроводного газа вновь заняла значительную часть в структуре российского экспорта, достигнув 4,6 миллиарда евро. Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) составил 4,4 миллиарда евро.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу, передает RT. Эксперт Александр Фролов подчеркнул, что за первые пять месяцев 2024 года поставки газа из России превысили показатели аналогичного периода 2023 года. В ответ на введение санкций против России после начала СВО президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам в рублях, напоминает РАПСИ. Хотя Болгария отказалась от газа по рублевой схеме, другие страны активно используют оставшиеся возможности. Страны ЕС продолжают импортировать его из-за доступности.
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