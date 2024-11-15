WSJ: США готовятся расширить ядерные силы

США в будущем могут увеличить производство ядерного вооружения из-за того, что Россия может отказаться от контроля этого вида оружия, а КНР и КНДР могут нарастить ядерный потенциал. Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
«Если текущие тенденции продолжатся в негативном направлении, когда Россия скажет „нет“ контролю над вооружениями, Китай и Северная Корея нарастят потенциал, в будущем может возникнуть необходимость увеличить количество развернутого ядерного оружия США», — заявили источники. Их слова передает The Wall Street Journal. Отмечается, что новая администрация избранного главы США Дональда Трампа будет принимать решение о развитии сектора ядерного вооружения в стране.
В ходе своего первого президентского срока Трамп поддержал все ключевые инициативы в области ядерного оружия, которые были разработаны предыдущей администрацией под руководством экс-главы страны Барака Обамы. При этом республиканец также ввел две новые системы ядерного вооружения. Кроме того, страны, ведущие совместную военную политику, увеличивают вероятность того, что Вашингтон может столкнуться с необходимостью участия в нескольких конфликтах одновременно.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ядерное оружие имеет двоякий эффект и опасно для планеты. Также он уточнил, что нет гарантий того, что Запад не будет использовать ядерное вооружение в случае эскалации конфликта, передает RT.
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