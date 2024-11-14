В Челябинске закрылся магазин Castorama

15 ноября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Вывеску Castorama с магазина уже сняли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинские закрылся магазин Castorama. На его месте открылся другой гипермаркет товаров для дома и ремонта, сообщили в пресс-службе компании Максидом. «Гипермаркет запустился в торгово-развлекательном комплексе „Родник“, на месте бывшего магазина Castorama. Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента Castorama», — сообщила пресс-служба сети Максидом на официальном сайте. Максидом позиционирует себя как российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, дачи, ремонта и строительства. Точка в Челябинске стала 28-й по России. Переоформление торгового зала будет происходить без закрытия его для покупателей, добавили в компании. Шведская компания Ingka Group, которая владеет магазина IKEA, ранее продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Продажа активов означает полный выход компании из российского рынка. Новым владельцем стал экс-менеджер холдинга «Объединенные пивоварни». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинские закрылся магазин Castorama. На его месте открылся другой гипермаркет товаров для дома и ремонта, сообщили в пресс-службе компании Максидом. «Гипермаркет запустился в торгово-развлекательном комплексе „Родник“, на месте бывшего магазина Castorama. Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента Castorama», — сообщила пресс-служба сети Максидом на официальном сайте. Максидом позиционирует себя как российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, дачи, ремонта и строительства. Точка в Челябинске стала 28-й по России. Переоформление торгового зала будет происходить без закрытия его для покупателей, добавили в компании. Шведская компания Ingka Group, которая владеет магазина IKEA, ранее продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Продажа активов означает полный выход компании из российского рынка. Новым владельцем стал экс-менеджер холдинга «Объединенные пивоварни».