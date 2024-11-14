14 ноября 2024

В Челябинске закрылся магазин Castorama

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеску Castorama с магазина уже сняли Фото:

В торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинские закрылся магазин Castorama. На его месте открылся другой гипермаркет товаров для дома и ремонта, сообщили в пресс-службе компании Максидом.

«Гипермаркет запустился в торгово-развлекательном комплексе „Родник“, на месте бывшего магазина Castorama. Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента Castorama», — сообщила пресс-служба сети Максидом на официальном сайте.

Максидом позиционирует себя как российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, дачи, ремонта и строительства. Точка в Челябинске стала 28-й по России. Переоформление торгового зала будет происходить без закрытия его для покупателей, добавили в компании.

Шведская компания Ingka Group, которая владеет магазина IKEA, ранее продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Продажа активов означает полный выход компании из российского рынка. Новым владельцем стал экс-менеджер холдинга «Объединенные пивоварни».

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В торгово-развлекательном комплексе «Родник» в Челябинские закрылся магазин Castorama. На его месте открылся другой гипермаркет товаров для дома и ремонта, сообщили в пресс-службе компании Максидом. «Гипермаркет запустился в торгово-развлекательном комплексе „Родник“, на месте бывшего магазина Castorama. Переход произошел в рамках глобального проекта по ребрендингу российского сегмента Castorama», — сообщила пресс-служба сети Максидом на официальном сайте. Максидом позиционирует себя как российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, дачи, ремонта и строительства. Точка в Челябинске стала 28-й по России. Переоформление торгового зала будет происходить без закрытия его для покупателей, добавили в компании. Шведская компания Ingka Group, которая владеет магазина IKEA, ранее продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Продажа активов означает полный выход компании из российского рынка. Новым владельцем стал экс-менеджер холдинга «Объединенные пивоварни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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