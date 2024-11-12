12 ноября 2024

IKEA продала землю в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы так и не дождались строительства магазина IKEA
Челябинцы так и не дождались строительства магазина IKEA Фото:

Шведская компания Ingka Group, которая является владельцем магазинов IKEA, продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Об этом пишет «Коммерсант».

«Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены экс-менеджером холдинга „Объединенные пивоварни“. Стоимость участков оценивается до 750 миллионов рублей. Продажа активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщает издание.

IKEA владела в Челябинской области земельным участком площадью в 40 гектаров в Сосновском районе около поселка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год. Сроки переносились несколько раз. В августе 2021 года компания окончательно отказалась от планов по строительству магазина в Челябинске. Причиной стало изменения концепции развития компании. В 2022 году, после начала спецоперации, IKEA  приостановила работу в России и Белоруссии.

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Шведская компания Ingka Group, которая является владельцем магазинов IKEA, продала последние активы в России, в том числе земельный участок в Сосновском районе Челябинской области. Об этом пишет «Коммерсант». «Более 80 гектаров земли, которые ранее принадлежали компании в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях, были приобретены экс-менеджером холдинга „Объединенные пивоварни“. Стоимость участков оценивается до 750 миллионов рублей. Продажа активов означает полный выход Ingka Group из российского рынка», — сообщает издание. IKEA владела в Челябинской области земельным участком площадью в 40 гектаров в Сосновском районе около поселка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год. Сроки переносились несколько раз. В августе 2021 года компания окончательно отказалась от планов по строительству магазина в Челябинске. Причиной стало изменения концепции развития компании. В 2022 году, после начала спецоперации, IKEA  приостановила работу в России и Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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