Жога нашел нового союзника в борьбе за права уральских бойцов СВО

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с главой Совета по правам человека, советником президента РФ Валерием Фадеевым. Чиновники обсудили вопросы развития гражданского общества и соблюдение прав участников спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Отдельной темой обсуждения стало соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции, и ветеранов. Кроме того, они затронули вопросы миграционной политики и защиты граждан от финансового мошенничества», — следует из сообщения.
Фадеев выразил готовность к дальнейшему развитию совместной работы в УрФО. В свою очередь, Жога отметил значимость работы СПЧ и его роль в формировании общественного мнения.
Уральский полпред особенно тщательно относится к теме СВО и поддержке солдат. На форуме «Города России» 14 ноября, где также находился Фадеев, Жога заявил о намерениях обеспечить льготами военнослужащих, которые участвовали в спецоперации без подписания контракта с Минобороны.
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