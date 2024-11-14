14 ноября 2024

Жога нашел нового союзника в борьбе за права уральских бойцов СВО

Полпред Жога и глава СПЧ Фадеев договорились о совместной работе в УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жога (на фото) и Фадеев обсудили вопросы миграционной политики
Жога (на фото) и Фадеев обсудили вопросы миграционной политики Фото:

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с главой Совета по правам человека, советником президента РФ Валерием Фадеевым. Чиновники обсудили вопросы развития гражданского общества и соблюдение прав участников спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Отдельной темой обсуждения стало соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции, и ветеранов. Кроме того, они затронули вопросы миграционной политики и защиты граждан от финансового мошенничества», — следует из сообщения.

Фадеев выразил готовность к дальнейшему развитию совместной работы в УрФО. В свою очередь, Жога отметил значимость работы СПЧ и его роль в формировании общественного мнения.

Уральский полпред особенно тщательно относится к теме СВО и поддержке солдат. На форуме «Города России» 14 ноября, где также находился Фадеев, Жога заявил о намерениях обеспечить льготами военнослужащих, которые участвовали в спецоперации без подписания контракта с Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога провел рабочую встречу с главой Совета по правам человека, советником президента РФ Валерием Фадеевым. Чиновники обсудили вопросы развития гражданского общества и соблюдение прав участников спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе полпредства. «Отдельной темой обсуждения стало соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции, и ветеранов. Кроме того, они затронули вопросы миграционной политики и защиты граждан от финансового мошенничества», — следует из сообщения. Фадеев выразил готовность к дальнейшему развитию совместной работы в УрФО. В свою очередь, Жога отметил значимость работы СПЧ и его роль в формировании общественного мнения. Уральский полпред особенно тщательно относится к теме СВО и поддержке солдат. На форуме «Города России» 14 ноября, где также находился Фадеев, Жога заявил о намерениях обеспечить льготами военнослужащих, которые участвовали в спецоперации без подписания контракта с Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...