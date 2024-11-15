Пенсионер умер на глазах у молодой любовницы, возвращаясь в Екатеринбург

Медики не смогли спасти мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возвращавшийся из Вьетнама в Екатеринбург пенсионер умер на глазах у молодой любовницы, с которой летал на отдых. Подробности ЧП, случившегося 12 ноября в аэропорту Кольцово, рассказал источник URA.RU.

«Пожилой мужчина летал на отдых с молодой любовницей. На борту, на котором он возвращался в столицу Урала, ему стало плохо. В Кольцово медикам оставалось лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства.

Мужчина летал со спутницей на остров Фукуок. У него, по словам собеседника, есть жена и дети.