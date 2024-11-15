Пенсионер умер на глазах у молодой любовницы, возвращаясь в Екатеринбург

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово
Медики не смогли спасти мужчину Фото:

Возвращавшийся из Вьетнама в Екатеринбург пенсионер умер на глазах у молодой любовницы, с которой летал на отдых. Подробности ЧП, случившегося 12 ноября в аэропорту Кольцово, рассказал источник URA.RU.

«Пожилой мужчина летал на отдых с молодой любовницей. На борту, на котором он возвращался в столицу Урала, ему стало плохо. В Кольцово медикам оставалось лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства.

Мужчина летал со спутницей на остров Фукуок. У него, по словам собеседника, есть жена и дети.

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Возвращавшийся из Вьетнама в Екатеринбург пенсионер умер на глазах у молодой любовницы, с которой летал на отдых. Подробности ЧП, случившегося 12 ноября в аэропорту Кольцово, рассказал источник URA.RU. «Пожилой мужчина летал на отдых с молодой любовницей. На борту, на котором он возвращался в столицу Урала, ему стало плохо. В Кольцово медикам оставалось лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства. Мужчина летал со спутницей на остров Фукуок. У него, по словам собеседника, есть жена и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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