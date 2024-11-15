Подростков расстреляли возле церкви в Свердловской области

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Пострадавшие чудом выжили Фото:

Расстрел двух подростков (13 и 14 лет) произошел возле церкви в Красноуральске (Свердловская область). Вечером 14 ноября парни возвращались домой с тренировки. Подробности ЧП рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

«Инцидент произошел недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить друга. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — сказал полковник Горелых.

Подростки выжили, их доставили в больницу. Врачи оказывают им помощь. Огонь по ним открыл местный житель, который, по данным свердловского СКР, поругался с ними. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Расстрел двух подростков (13 и 14 лет) произошел возле церкви в Красноуральске (Свердловская область). Вечером 14 ноября парни возвращались домой с тренировки. Подробности ЧП рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «Инцидент произошел недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить друга. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — сказал полковник Горелых. Подростки выжили, их доставили в больницу. Врачи оказывают им помощь. Огонь по ним открыл местный житель, который, по данным свердловского СКР, поругался с ними. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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