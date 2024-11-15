Подростков расстреляли возле церкви в Свердловской области

15 ноября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Пострадавшие чудом выжили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расстрел двух подростков (13 и 14 лет) произошел возле церкви в Красноуральске (Свердловская область). Вечером 14 ноября парни возвращались домой с тренировки. Подробности ЧП рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «Инцидент произошел недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить друга. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — сказал полковник Горелых. Подростки выжили, их доставили в больницу. Врачи оказывают им помощь. Огонь по ним открыл местный житель, который, по данным свердловского СКР, поругался с ними. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расстрел двух подростков (13 и 14 лет) произошел возле церкви в Красноуральске (Свердловская область). Вечером 14 ноября парни возвращались домой с тренировки. Подробности ЧП рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. «Инцидент произошел недалеко от здания церкви, когда, по предварительным данным, юноши, возвращаясь с тренировки, решили проводить друга. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью. Ситуация взята на контроль», — сказал полковник Горелых. Подростки выжили, их доставили в больницу. Врачи оказывают им помощь. Огонь по ним открыл местный житель, который, по данным свердловского СКР, поругался с ними. Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.