Жога после встречи с уральскими мэрами поручил переписать всех участников СВО

На Урале будет создан единый реестр участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога впервые пообщался с мэрами в большом формате
Артем Жога впервые пообщался с мэрами в большом формате Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил создать единый реестр поддержки участников семей СВО. Свое решение он озвучил после встречи с главами Уральских муниципалитетов на форуме «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU

«В процессе обсуждения набросал поручения, которые примет полпредство. В частности, создать единый реестр поддержки участников СВО. Юридически оформим и разошлем во все исполнительные органы государственной власти», — заявил Жога.

Он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде. Еще раньше он дал ряд установок главам уральских муниципалитетов, чтобы улучшить уровень жизни и адаптацию бойцов СВО и их семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил создать единый реестр поддержки участников семей СВО. Свое решение он озвучил после встречи с главами Уральских муниципалитетов на форуме «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU «В процессе обсуждения набросал поручения, которые примет полпредство. В частности, создать единый реестр поддержки участников СВО. Юридически оформим и разошлем во все исполнительные органы государственной власти», — заявил Жога. Он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде. Еще раньше он дал ряд установок главам уральских муниципалитетов, чтобы улучшить уровень жизни и адаптацию бойцов СВО и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...