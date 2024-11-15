Жога после встречи с уральскими мэрами поручил переписать всех участников СВО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил создать единый реестр поддержки участников семей СВО. Свое решение он озвучил после встречи с главами Уральских муниципалитетов на форуме «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU
«В процессе обсуждения набросал поручения, которые примет полпредство. В частности, создать единый реестр поддержки участников СВО. Юридически оформим и разошлем во все исполнительные органы государственной власти», — заявил Жога.
Он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления при полпреде. Еще раньше он дал ряд установок главам уральских муниципалитетов, чтобы улучшить уровень жизни и адаптацию бойцов СВО и их семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!