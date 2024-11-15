«Одного в голову»: подробности расстрела подростков из Красноуральска

В Красноуральске (Свердловская область) один из подстреленных подростков получил ранение головы, второму досталось в плечо. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, рассказал источник URA.RU.
«Парни шли домой после тренировки возле Дома культуры. Один из них получил ранение в голову, второй — в плечо. Они учатся в одной школе», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за ссоры. Задержан ли подозреваемый, неизвестно. Юноши остались живы. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!