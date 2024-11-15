«Одного в голову»: подробности расстрела подростков из Красноуральска

В Красноуральске двух школьников расстреляли в голову и плечо
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© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков расстреляли вечером 14 ноября (архивное фото) Фото:

В Красноуральске (Свердловская область) один из подстреленных подростков получил ранение головы, второму досталось в плечо. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, рассказал источник URA.RU.

«Парни шли домой после тренировки возле Дома культуры. Один из них получил ранение в голову, второй — в плечо. Они учатся в одной школе», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за ссоры. Задержан ли подозреваемый, неизвестно. Юноши остались живы. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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В Красноуральске (Свердловская область) один из подстреленных подростков получил ранение головы, второму досталось в плечо. Подробности происшествия, случившегося вечером 14 ноября, рассказал источник URA.RU. «Парни шли домой после тренировки возле Дома культуры. Один из них получил ранение в голову, второй — в плечо. Они учатся в одной школе», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, ЧП произошло из-за ссоры. Задержан ли подозреваемый, неизвестно. Юноши остались живы. Их госпитализировали в Нижний Тагил и Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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