Кремль отреагировал на рост ставок по ипотеке в Сбере

В Кремле заявили, что экономический блок администрации президента РФ и правительства отслеживают последствия, связанные с ростом ключевой ставки ЦБ. Это связано и с увеличением ставок по ипотечным кредитам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом увеличении стоимости кредита в крупнейшем банке страны — Сбере.
«Безусловно, нам экономический блок [в правительстве] и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности, и последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — объяснил Песков.
Сбер сообщил о повышении ипотечных ставок еще на 3,5 пункта по базовым программам — это уже 28,4% годовых для первичного рынка и 28,1% — для вторичного. Кроме того, банк увеличил на 1-2,5 процента и средневзвешенные ставки по льготным программам, если установленный госпрограммой лимит будет превышен.
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