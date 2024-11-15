Кремль отреагировал на рост ставок по ипотеке в Сбере

В Кремле отреагировали на рост ставок по ипотеке в Сбере
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль отреагировал на рост ставок по ипотеке в Сбере
Кремль отреагировал на рост ставок по ипотеке в Сбере Фото:

В Кремле заявили, что экономический блок администрации президента РФ и правительства отслеживают последствия, связанные с ростом ключевой ставки ЦБ. Это связано и с увеличением ставок по ипотечным кредитам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом увеличении стоимости кредита в крупнейшем банке страны — Сбере.

«Безусловно, нам экономический блок [в правительстве] и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности, и последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — объяснил Песков.

Сбер сообщил о повышении ипотечных ставок еще на 3,5 пункта по базовым программам — это уже 28,4% годовых для первичного рынка и 28,1% — для вторичного. Кроме того, банк увеличил на 1-2,5 процента и средневзвешенные ставки по льготным программам, если установленный госпрограммой лимит будет превышен.

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В Кремле заявили, что экономический блок администрации президента РФ и правительства отслеживают последствия, связанные с ростом ключевой ставки ЦБ. Это связано и с увеличением ставок по ипотечным кредитам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом увеличении стоимости кредита в крупнейшем банке страны — Сбере. «Безусловно, нам экономический блок [в правительстве] и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности, и последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — объяснил Песков. Сбер сообщил о повышении ипотечных ставок еще на 3,5 пункта по базовым программам — это уже 28,4% годовых для первичного рынка и 28,1% — для вторичного. Кроме того, банк увеличил на 1-2,5 процента и средневзвешенные ставки по льготным программам, если установленный госпрограммой лимит будет превышен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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