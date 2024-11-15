Песков: когда вернут YouTube — не главный вопрос сейчас

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Песков назвал не приоритетной темой возвращение YouTube в Россию
Песков назвал не приоритетной темой возвращение YouTube в Россию Фото:

Вопрос возвращения доступа к платформе YouTube не является приоритетным в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На сколько я знаю, все-таки эта проблема YouTube не относится к перечню приоритетных вопросов повестки дня у людей. Поэтому постановка вопроса — когда вернут россиянам YouTube, — я бы не согласился. Это не главное сейчас», — подчеркнул Песков.

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Вопрос возвращения доступа к платформе YouTube не является приоритетным в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На сколько я знаю, все-таки эта проблема YouTube не относится к перечню приоритетных вопросов повестки дня у людей. Поэтому постановка вопроса — когда вернут россиянам YouTube, — я бы не согласился. Это не главное сейчас», — подчеркнул Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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