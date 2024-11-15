Песков: когда вернут YouTube — не главный вопрос сейчас

Песков назвал не приоритетной темой возвращение YouTube в Россию
Вопрос возвращения доступа к платформе YouTube не является приоритетным в настоящее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На сколько я знаю, все-таки эта проблема YouTube не относится к перечню приоритетных вопросов повестки дня у людей. Поэтому постановка вопроса — когда вернут россиянам YouTube, — я бы не согласился. Это не главное сейчас», — подчеркнул Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.