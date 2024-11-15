Российские подразделения неожиданно применили тактику штурма на окраинах города Купянск. Данный маневр оценивается как зловещий знак для уже перегруженных украинских войск. Об этом сообщает издание Forbes.
«Они появились словно из воздуха. Проникновение является зловещим знаком для перегруженных украинских сил. Украинцы не ожидали, что русские применят эту тактику в Купянске. Город находится в 100 милях от основных очагов масштабного конфликта: Курской области на западе России и района вокруг города Покровска», — говорится в статье издания.
Помимо этого, российские войска активизировали наступательные действия по всему фронту, что ставит украинские силы в еще более уязвимое положение. Уточняется, что российская пехота больше не ограничивается оборонительными позициями и перешла к активным действиям, увеличивая давление на уставшие от продолжительных боев украинские подразделения.
ВС РФ начали активное продвижение на территории Купянска с 13 ноября. Десантники из состава 6-й армии РФ впервые были замечены в восточной части города, где они захватили ключевые позиции украинских военных и приступили к удержанию захваченной территории. В ходе операции российские подразделения встретили минимальное сопротивление и успешно завоевали несколько районов, в том числе микрорайон Заосколье. Украинские силы начали отвод своих войск из Купянска, об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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