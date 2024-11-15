Кибердружина: на Ямале дети сталкиваются с травлей в интернете реже

Психолог Ермолович считает ЯНАО более безопасным от кибербуллинга регионом РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал менее опасен для травли детей в интернете (фото из архива)
Ямал менее опасен для травли детей в интернете (фото из архива) Фото:

ЯНАО считается более безопасным и свободным от буллинга детей в интернете, в сравнении с другими регионами. Об этом в рамках пресс-конференции со СМИ сообщила руководитель кибердружины Ямала Анна Русмиленко.

«Ямал можно считать более благополучным из-за того, что в больших городах больше людей, соответственно больше соперничества между детьми, также стоит отметить конкурентную среду и социальное давление — на Ямале такого нет», — рассказала Русмиленко в рамках конференции информационного агентства «Север-пресс».

Во время обсуждения темы детского кибербуллинга руководитель кибердружины сообщила, что общение в социальных сетях ЯНАО из-за отдаленности многих поселков и из-за малого количества людей в муниципалитетах легче контролировать. «С другой стороны случаи кибербуллинга также существуют и на Ямале. Здесь есть обратная сторона — малый круг общения и контакт, нет альтернатив. Поэтому детям приходится быть одиноким или общаться в том формате, который предлагает общество», — заметила Русмиленко.

Психолог-волонтер Марина Ермолович в рамках встречи отметила, что цель буллинга в интернете, как и в общении оффлайн, одна — причинение вреда своей жертве. «В первую очередь не стоит обращать внимания на некоторые комментарии и не развивать их. Ребенок может обратиться за поддержкой к родителям или к психологу, социальному педагогу в школе. Если же он стесняется школьных специалистов, то в ЯНАО существуют специальные центры и волонтеры-психологи, которые окажут помощь», — сообщила Ермолович.

Правила поведения ребенка в сети Интернет по сообщению представителя кибердружины Ямала:

  • Родители должны показывать своим примером, как могут здраво оценивать ту или иную ситуацию в социальных сетях.
  • Не стоит включаться в конфликт с кибербуллером — это может привлечь внимание других комментаторов или, напротив , раззадорить задиру.
  • Родители должны смотреть, какой контент использует и просматривает их ребенок.
  • Нужно иметь четкий контроль личной информации: чем меньше человек знает о вас личного, тем тяжелее ему найти повод для травли.
  • В соцсетях у детей должны быть обязательная настройка конфиденциальности личного профиля.
  • Если кибербуллер начнет нарушать закон, то необходимо сохранить доказательства травли — скрины переписок и профиля.
  • Родителям следует помочь детям развить цифровую грамотность — показать в соцсетях, где находятся кнопки бана и жалобы.
  • Детям следует ограничить время в интернете и заниматься делами оффлайн.

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ЯНАО считается более безопасным и свободным от буллинга детей в интернете, в сравнении с другими регионами. Об этом в рамках пресс-конференции со СМИ сообщила руководитель кибердружины Ямала Анна Русмиленко. «Ямал можно считать более благополучным из-за того, что в больших городах больше людей, соответственно больше соперничества между детьми, также стоит отметить конкурентную среду и социальное давление — на Ямале такого нет», — рассказала Русмиленко в рамках конференции информационного агентства «Север-пресс». Во время обсуждения темы детского кибербуллинга руководитель кибердружины сообщила, что общение в социальных сетях ЯНАО из-за отдаленности многих поселков и из-за малого количества людей в муниципалитетах легче контролировать. «С другой стороны случаи кибербуллинга также существуют и на Ямале. Здесь есть обратная сторона — малый круг общения и контакт, нет альтернатив. Поэтому детям приходится быть одиноким или общаться в том формате, который предлагает общество», — заметила Русмиленко. Психолог-волонтер Марина Ермолович в рамках встречи отметила, что цель буллинга в интернете, как и в общении оффлайн, одна — причинение вреда своей жертве. «В первую очередь не стоит обращать внимания на некоторые комментарии и не развивать их. Ребенок может обратиться за поддержкой к родителям или к психологу, социальному педагогу в школе. Если же он стесняется школьных специалистов, то в ЯНАО существуют специальные центры и волонтеры-психологи, которые окажут помощь», — сообщила Ермолович. Правила поведения ребенка в сети Интернет по сообщению представителя кибердружины Ямала:
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