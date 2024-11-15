В Коркино выплатили деньги пяти затопленным садоводческим товариществам

В Коркино (Челябинская область) выплатили деньги пяти садоводческим товариществам (СНТ), пострадавшим от обильных летних дождей. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В администрации Коркинского муниципального округа состоялось заседание комиссии по предоставлению субсидий на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ. На заседание комиссии были представлены пакеты документов от пяти СНТ на получение средств в целях возмещения произведенных затрат, осуществляемых за счет целевых взносов, на развитие инженерного обеспечения территорий СНТ. Представленные документы подтверждают, что расходы садоводческих товариществ в несколько раз превышают выделенную сумму субсидии», — сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В итоге принято решение компенсировать часть затрат всем СНТ. Эти средства пойдут на частичное возмещение затрат за выполненные работы в рамках улучшения и развития инфраструктуры товариществ.
После обильных дождей, которые обрушились на Челябинскую область в конце июля и начале августа, оказались подтоплены несколько территорий. Пострадали тысячи частных домов и садовых участков. В ряде населенных пунктов, в том числе в Коркино и Копейске, был объявлен режим ЧС.
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