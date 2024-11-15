Жителям Курской и Белгородской области компенсируют убытки от обстрелов ВСУ

Правительство России решило направить дополнительное финансирование для поддержки жителей Курской и Белгородской областей, которые потеряли свое имущество из-за обстрелов ВСУ. В общей сложности на эти цели будет выделено более 22 миллиардов рублей.
"Правительство направит дополнительное финансирование на оказание помощи жителям Курской и Белгородской областей, потерявшим свое имущество... Белгородская область получит на эти же цели около 3,5 миллиарда рублей", — написали в официльном telegram-канале правительства. В Курскую область направят около 19 миллиардов рублей.
Куряне, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, получат около четырех миллиардов рублей на компенсацию расходов на приобретение необходимых товаров;. Кроме того, в регионе более одного миллиарда рублей выделено для возмещения затрат на аренду жилых помещений, а 14 миллиардов рублей предусмотрены для единовременных выплат, которые будут использоваться на приобретение или строительство жилья.
«Коллеги, прошу очень внимательно относиться к каждой семье и решать вопросы максимально быстро – без бюрократической волокиты. Речь идет о наших гражданах, которые находятся в крайне сложных жизненных ситуациях», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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