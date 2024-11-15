Utair откроет дополнительные рейсы из Арктической зоны ХМАО в Тюмень

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До конца 2024 года самолеты из Березовского района ХМАО будут чаще летать в Тюмень
До конца 2024 года самолеты из Березовского района ХМАО будут чаще летать в Тюмень Фото:

Авиакомпания Utair откроет с 21 ноября дополнительные рейсы из Березово и Игрима в Тюмень. Самолеты будут чаще летать и в обратных направлениях. Об этом сообщил глава Березовского района ХМАО Руслан Александров.

«Еженедельно по четвергам с 21 ноября будет летать самолет по маршруту Игрим — Тюмень — Игрим. Еженедельно по понедельникам, начиная с 25 ноября, — Березово — Тюмень — Березово», — написал Александров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Расписание утверждено до конца 2024 года. Узнать точное время перелетов югорчане смогут с 17 ноября.

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Авиакомпания Utair откроет с 21 ноября дополнительные рейсы из Березово и Игрима в Тюмень. Самолеты будут чаще летать и в обратных направлениях. Об этом сообщил глава Березовского района ХМАО Руслан Александров. «Еженедельно по четвергам с 21 ноября будет летать самолет по маршруту Игрим — Тюмень — Игрим. Еженедельно по понедельникам, начиная с 25 ноября, — Березово — Тюмень — Березово», — написал Александров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Расписание утверждено до конца 2024 года. Узнать точное время перелетов югорчане смогут с 17 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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