Utair откроет дополнительные рейсы из Арктической зоны ХМАО в Тюмень

Авиакомпания Utair откроет с 21 ноября дополнительные рейсы из Березово и Игрима в Тюмень. Самолеты будут чаще летать и в обратных направлениях. Об этом сообщил глава Березовского района ХМАО Руслан Александров.
«Еженедельно по четвергам с 21 ноября будет летать самолет по маршруту Игрим — Тюмень — Игрим. Еженедельно по понедельникам, начиная с 25 ноября, — Березово — Тюмень — Березово», — написал Александров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Расписание утверждено до конца 2024 года. Узнать точное время перелетов югорчане смогут с 17 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.