Мэрия Кургана открещивается от проблем с конным клубом, который хотят выселить

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Мэрия Кургана заявила, что не планирует заниматься выселением конного клуба в Заозерном
Мэрия Кургана заявила, что не планирует заниматься выселением конного клуба в Заозерном Фото:

Мэрия Кургана заявила, что не занимается выселением конного лагеря в Заозерном районе из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черное. По их информации, земельный участок клуба находится в аренде у «Курганпарка». При этом власти отметили, что в случае необходимости готовы предоставить для них новый участок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответе на запрос.

«У администрации города Кургана нет договорных отношений с представителями конного клуба. Данный участок находится в аренде у „Курганпарка“, с которым у конного клуба заключен договор субаренды. В случае необходимости администрация готова предложить другой участок для работы конного клуба», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее местные казаки и представители конного клуба заявили, что тюменский застройщик и власти города якобы выселяют их с территории возле озера Черное ради жилой застройки. К проблеме подключили казачество из Татарстана. В пресс-службе строительной компании URA.RU заявили, что не занимаются выселением лагеря и ведут работы в рамках своих земельных участков.

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Мэрия Кургана заявила, что не занимается выселением конного лагеря в Заозерном районе из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черное. По их информации, земельный участок клуба находится в аренде у «Курганпарка». При этом власти отметили, что в случае необходимости готовы предоставить для них новый участок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответе на запрос. «У администрации города Кургана нет договорных отношений с представителями конного клуба. Данный участок находится в аренде у „Курганпарка“, с которым у конного клуба заключен договор субаренды. В случае необходимости администрация готова предложить другой участок для работы конного клуба», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее местные казаки и представители конного клуба заявили, что тюменский застройщик и власти города якобы выселяют их с территории возле озера Черное ради жилой застройки. К проблеме подключили казачество из Татарстана. В пресс-службе строительной компании URA.RU заявили, что не занимаются выселением лагеря и ведут работы в рамках своих земельных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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