Мэрия Кургана открещивается от проблем с конным клубом, который хотят выселить

Мэрия Кургана заявила, что не занимается выселением конного лагеря в Заозерном районе из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черное. По их информации, земельный участок клуба находится в аренде у «Курганпарка». При этом власти отметили, что в случае необходимости готовы предоставить для них новый участок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации в ответе на запрос.
«У администрации города Кургана нет договорных отношений с представителями конного клуба. Данный участок находится в аренде у „Курганпарка“, с которым у конного клуба заключен договор субаренды. В случае необходимости администрация готова предложить другой участок для работы конного клуба», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Ранее местные казаки и представители конного клуба заявили, что тюменский застройщик и власти города якобы выселяют их с территории возле озера Черное ради жилой застройки. К проблеме подключили казачество из Татарстана. В пресс-службе строительной компании URA.RU заявили, что не занимаются выселением лагеря и ведут работы в рамках своих земельных участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!