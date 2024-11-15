Министерство здравоохранения Пермского края решило отсудить у выпускников Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) сотни тысяч рублей за отказ работать в больнице города Березники. В судебных исках, с которыми ознакомился корреспондент URA.RU сказано, что медики получали образование в рамках договоров о целевом обучении. Минздрав оплачивал учебу студентов в вузе. После по окончании обучения они должны были отработать врачами общей практики не менее трех лет в ГБУЗ ПК «Городская больница № 1 им. Е.А. Вагнера».
По одному из судебных исков ответчиком стала Кристина Смирнова (Сюзяева), с которой краевой минздрав просил взыскать 316 800 рублей. «Истец [министерство здравоохранения Пермского края] просит суд взыскать со Смирновой (Сюзяевой) Кристины в пользу министерства здравоохранения Пермского края расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, в размере 105 600 рублей и штраф в размере 211 200 рублей», — говорится в исковом заявлении.
В другом случае ответчиком по делу стал выпускник ПГНИУ Павел Хлебников. Минздрав Прикамья просил суд взыскать с него 437 800 рублей, однако впоследствии отказался от иска. Получить выплаты со Смирновой ведомству не удалось. Суд указал, что медик является супругой военнослужащего. «В пункте 7 договора, заключенного между сторонами, перечислены основания для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству, одним из которых является: гражданин является супругом (супругой) военнослужащего», — объяснил суд.
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