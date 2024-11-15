Подростков расстреляли в Красноуральске, нападавший задержан — он охотник: главное о ЧП

Свердловчанин, расстрелявший подростков в Красноуральске, был охотником

15 ноября 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Стрельбу открыл 53-летний охотник Вячеслав (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков Житель Красноуральска Вячеслав К., который расстрелял двух подростков металлической дробью, увлекается охотой и работал грузчиком. После инцидента, который произошел вечером 14 ноября, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, мужчина вину признал — на это указывает тот факт, что с ним провели следственные действия на месте преступления. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Что случилось в Красноуральске Вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске 53-летний местный житель, по данным следствия, расстрелял двух подростков — Дениса и Степана. Мальчики шли с тренировки и провожали своего друга, поругались с прохожим, и тот открыл по ним стрельбу. Одному выпустил металлическую дробь в лицо, второму — в спину. Детей госпитализировали в Екатеринбург и в Нижний Тагил. Они в сознании, состояние стабильное. О стрелке известно, что раньше он работал грузчиком, также увлекается охотой. Почему по подросткам открыли стрельбу По одной из версий, парни сами спровоцировали Вячеслава. Они якобы давно его задирали, а вечером 14 ноября закидали снежками окна его дома. «Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал один из собеседников агентства. По другой версии, которую озвучивают сами пострадавшие, мужчина взялся за ружье ни с того, ни с сего. Видели они его впервые в жизни. Уголовное дело и признание вины Сразу после происшествия силовики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», наказание по которому предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вечером 15 ноября у дома на Маяковского прошли следственные действия с участием Вячеслава — свидетельство того, что мужчина признал вину. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, глава свердловской полиции Александр Мешков направил в Красноуральск руководителя управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Все новости о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Красноуральска Вячеслав К., который расстрелял двух подростков металлической дробью, увлекается охотой и работал грузчиком. После инцидента, который произошел вечером 14 ноября, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, мужчина вину признал — на это указывает тот факт, что с ним провели следственные действия на месте преступления. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске 53-летний местный житель, по данным следствия, расстрелял двух подростков — Дениса и Степана. Мальчики шли с тренировки и провожали своего друга, поругались с прохожим, и тот открыл по ним стрельбу. Одному выпустил металлическую дробь в лицо, второму — в спину. Детей госпитализировали в Екатеринбург и в Нижний Тагил. Они в сознании, состояние стабильное. О стрелке известно, что раньше он работал грузчиком, также увлекается охотой. По одной из версий, парни сами спровоцировали Вячеслава. Они якобы давно его задирали, а вечером 14 ноября закидали снежками окна его дома. «Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал один из собеседников агентства. По другой версии, которую озвучивают сами пострадавшие, мужчина взялся за ружье ни с того, ни с сего. Видели они его впервые в жизни. Сразу после происшествия силовики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», наказание по которому предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вечером 15 ноября у дома на Маяковского прошли следственные действия с участием Вячеслава — свидетельство того, что мужчина признал вину. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, глава свердловской полиции Александр Мешков направил в Красноуральск руководителя управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Все новости о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.