Подростков расстреляли в Красноуральске, нападавший задержан — он охотник: главное о ЧП

Свердловчанин, расстрелявший подростков в Красноуральске, был охотником
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Стрельбу открыл 53-летний охотник Вячеслав (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Житель Красноуральска Вячеслав К., который расстрелял двух подростков металлической дробью, увлекается охотой и работал грузчиком. После инцидента, который произошел вечером 14 ноября, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, мужчина вину признал — на это указывает тот факт, что с ним провели следственные действия на месте преступления. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU.

Что случилось в Красноуральске

Вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске 53-летний местный житель, по данным следствия, расстрелял двух подростков — Дениса и Степана. Мальчики шли с тренировки и провожали своего друга, поругались с прохожим, и тот открыл по ним стрельбу. Одному выпустил металлическую дробь в лицо, второму — в спину. Детей госпитализировали в Екатеринбург и в Нижний Тагил. Они в сознании, состояние стабильное. О стрелке известно, что раньше он работал грузчиком, также увлекается охотой.

Почему по подросткам открыли стрельбу

По одной из версий, парни сами спровоцировали Вячеслава. Они якобы давно его задирали, а вечером 14 ноября закидали снежками окна его дома. «Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал один из собеседников агентства. По другой версии, которую озвучивают сами пострадавшие, мужчина взялся за ружье ни с того, ни с сего. Видели они его впервые в жизни.

Уголовное дело и признание вины

Сразу после происшествия силовики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», наказание по которому предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вечером 15 ноября у дома на Маяковского прошли следственные действия с участием Вячеслава — свидетельство того, что мужчина признал вину. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, глава свердловской полиции Александр Мешков направил в Красноуральск руководителя управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Все новости о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Житель Красноуральска Вячеслав К., который расстрелял двух подростков металлической дробью, увлекается охотой и работал грузчиком. После инцидента, который произошел вечером 14 ноября, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, мужчина вину признал — на это указывает тот факт, что с ним провели следственные действия на месте преступления. Все, что известно о ЧП, в сбойке URA.RU. Вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске 53-летний местный житель, по данным следствия, расстрелял двух подростков — Дениса и Степана. Мальчики шли с тренировки и провожали своего друга, поругались с прохожим, и тот открыл по ним стрельбу. Одному выпустил металлическую дробь в лицо, второму — в спину. Детей госпитализировали в Екатеринбург и в Нижний Тагил. Они в сознании, состояние стабильное. О стрелке известно, что раньше он работал грузчиком, также увлекается охотой. По одной из версий, парни сами спровоцировали Вячеслава. Они якобы давно его задирали, а вечером 14 ноября закидали снежками окна его дома. «Он просил их отстать, но они не успокаивались», — сказал один из собеседников агентства. По другой версии, которую озвучивают сами пострадавшие, мужчина взялся за ружье ни с того, ни с сего. Видели они его впервые в жизни. Сразу после происшествия силовики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», наказание по которому предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вечером 15 ноября у дома на Маяковского прошли следственные действия с участием Вячеслава — свидетельство того, что мужчина признал вину. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, глава свердловской полиции Александр Мешков направил в Красноуральск руководителя управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Все новости о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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