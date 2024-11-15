15 ноября 2024

Жители ХМАО нашли способ сэкономить на покупке квартиры в новостройке без льготной ипотеки

В ХМАО стало популярно покупать квартиры по спецпрограммам от застройщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане покупают жилье под низкую ставку без льготной ипотеки
Югорчане покупают жилье под низкую ставку без льготной ипотеки Фото:

У жителей ХМАО становится популярна покупка квартир в новостройках под низкую ставку с помощью программ от застройщиков. По словам риелторов, чаще такими инструментами пользуются покупатели, которые не могут взять льготную ипотеку.

«Сейчас многие рассматривают покупку жилья в новостройках, которое не подходит под льготные программы, например, под семейную ипотеку. У застройщиков есть инструменты, позволяющие снижать процентную ставку на определенный срок», — поясняет журналисту URA.RU эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

Зачастую такие программы действуют у отдельных банков и застройщиков, которые с ними работают. При этом нередко ставку до уровня льготных программ снижают лишь на короткий срок, например, на год или два.

«Это подходит тем, у кого деньги должны появиться в ближайшем будущем. Например, они лежат на вкладах и покупатель планирует снять средства позже. Либо за это время клиенты планируют продать свою старую квартиру», — поясняет Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозировали появление новых скидок на квартиры в новостройках. По словам другого эксперта по недвижимости из Сургута Антона Артамонова, на фоне снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов.

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У жителей ХМАО становится популярна покупка квартир в новостройках под низкую ставку с помощью программ от застройщиков. По словам риелторов, чаще такими инструментами пользуются покупатели, которые не могут взять льготную ипотеку. «Сейчас многие рассматривают покупку жилья в новостройках, которое не подходит под льготные программы, например, под семейную ипотеку. У застройщиков есть инструменты, позволяющие снижать процентную ставку на определенный срок», — поясняет журналисту URA.RU эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Зачастую такие программы действуют у отдельных банков и застройщиков, которые с ними работают. При этом нередко ставку до уровня льготных программ снижают лишь на короткий срок, например, на год или два. «Это подходит тем, у кого деньги должны появиться в ближайшем будущем. Например, они лежат на вкладах и покупатель планирует снять средства позже. Либо за это время клиенты планируют продать свою старую квартиру», — поясняет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозировали появление новых скидок на квартиры в новостройках. По словам другого эксперта по недвижимости из Сургута Антона Артамонова, на фоне снижения спроса застройщики могут пойти на уступки, чтобы привлечь клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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