В Петербурге задержан мигрант, изнасиловавший в туалете посетительницу кафе

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, сообщает региональный СК. Преступление мужчина совершил в туалете одного из ресторанов города.
«Следствием установлено, что в ночь на 14 ноября мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал девушку в туалетной кабинке в кафе на улице Салова. Вызванные сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия, им оказался уроженец Киргизской ССР», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Сейчас СК продолжает собирать доказательственную базу и проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Мужчине уже предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.
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