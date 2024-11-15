В Петербурге задержан мигрант, изнасиловавший в туалете посетительницу кафе

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В Петербурге мигрант изнасиловал девушку в туалете кафе
В Петербурге мигрант изнасиловал девушку в туалете кафе Фото:

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, сообщает региональный СК. Преступление мужчина совершил в туалете одного из ресторанов города.

«Следствием установлено, что в ночь на 14 ноября мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал девушку в туалетной кабинке в кафе на улице Салова. Вызванные сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия, им оказался уроженец Киргизской ССР», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Сейчас СК продолжает собирать доказательственную базу и проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Мужчине уже предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.

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В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании девушки, сообщает региональный СК. Преступление мужчина совершил в туалете одного из ресторанов города. «Следствием установлено, что в ночь на 14 ноября мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал девушку в туалетной кабинке в кафе на улице Салова. Вызванные сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия, им оказался уроженец Киргизской ССР», — написали в telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Сейчас СК продолжает собирать доказательственную базу и проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств дела. Мужчине уже предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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