ЕС передаст Украине 1,9 млрд евро из замороженных активов России

Евросоюз планирует в марте-апреле 2025 года выделить Украине второй транш финансовой помощи в размере 1,9 миллиарда евро, используя прибыль от замороженных активов России. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.
«Второй транш будет больше, чем первый, — 1,9 миллиарда евро. Деньги будут выделены только в следующем году — в марте–апреле 2025-го», — сказал представитель ЕС, подчеркнув, что подготовка модальностей выделения этого транша ведется в настоящее время. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, представитель ЕС отметил значительные успехи в выполнении обещаний по военной помощи Украине. Согласно его словам, Евросоюз уже почти выполнил свое обязательство по предоставлению одного миллиона снарядов, доставив около 98% от обещанного количества. Также продолжается «тренировочная миссия» ЕС, которая к настоящему моменту подготовила 65 тысяч украинских солдат. В планах — достичь отметки в 75 тысяч к концу зимы, отметил представитель ЕС.
В конце октября Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки на сумму 35 миллиардов евро. Эта сумма является частью более широкого кредитного пакета, организованного странами G7, общий объем которого достигает 45 миллиардов евро. Срок погашения установлен на 45 лет, при этом источником средств для выплаты кредита станут доходы, полученные ЕС от реинвестирования замороженных российских активов. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 миллиардов евро блокированных активов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от российских активов в пользу Украины. После начала военных действий на Украине страны G7, ЕС, а также Австралия заморозили российские активы на общую сумму около 280 миллиардов долларов, большая часть которых контролируется бельгийской финансовой группой Euroclear.
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