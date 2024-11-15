15 ноября 2024

Туроператор выплатил избитому в Турции челябинцу 190 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Туроператор решил разрешить конфликт в Турции, избежав судебного разбирательства Фото:

Туроператор Anex Tour выплатил более 190 тысяч рублей челябинцу, пострадавшему в результате нападения охранников в турецком отеле Granada Luxury Resort. Сумма компенсации включает возмещение за вынужденное переселение, компенсацию морального вреда как пострадавшему, так и его супруге. Об этом сообщил в своем telegram-канале юрист Игорь Косицын.

«По результатам рассмотрения досудебной претензии туриста туроператор Anex Tour полностью удовлетворил изложенные в ней требования, выплатив 47 654 рубля в качестве компенсации стоимости, оплаченной за вынужденное переселение в другой отель. Также 100 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда пострадавшему туристу, 50 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда супруге пострадавшего», — говорится в сообщении.

Anex Tour решил не оспаривать сумму, выдвинутую в претензии, объяснив в своем ответе, что отель не предоставил видеозапись инцидента, поскольку она была изъята полицией. Кроме того, туроператор подчеркнул, что не признает свою вину. Тем не менее, учитывая неординарность ситуации и серьезность обвинений, которые могут повлиять на репутацию, решил разрешить конфликт.

Как сообщало URA.RU ранее, осенью турист из Челябинска отдыхал с женой, ребенком и бабушкой в Турции. Незадолго до потасовки 15 сентября мужчина повздорил с барменом. Не было ни угроз, ни рукоприкладства. После общения с гостями путешественник отправился в номер, когда на него напали охранники и начали избивать. Челябинцу удалось выбраться и сбежать, а его жена вызвала полицию и скорую помощь.

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Туроператор Anex Tour выплатил более 190 тысяч рублей челябинцу, пострадавшему в результате нападения охранников в турецком отеле Granada Luxury Resort. Сумма компенсации включает возмещение за вынужденное переселение, компенсацию морального вреда как пострадавшему, так и его супруге. Об этом сообщил в своем telegram-канале юрист Игорь Косицын. «По результатам рассмотрения досудебной претензии туриста туроператор Anex Tour полностью удовлетворил изложенные в ней требования, выплатив 47 654 рубля в качестве компенсации стоимости, оплаченной за вынужденное переселение в другой отель. Также 100 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда пострадавшему туристу, 50 000 рублей — в качестве компенсации морального вреда супруге пострадавшего», — говорится в сообщении. Anex Tour решил не оспаривать сумму, выдвинутую в претензии, объяснив в своем ответе, что отель не предоставил видеозапись инцидента, поскольку она была изъята полицией. Кроме того, туроператор подчеркнул, что не признает свою вину. Тем не менее, учитывая неординарность ситуации и серьезность обвинений, которые могут повлиять на репутацию, решил разрешить конфликт. Как сообщало URA.RU ранее, осенью турист из Челябинска отдыхал с женой, ребенком и бабушкой в Турции. Незадолго до потасовки 15 сентября мужчина повздорил с барменом. Не было ни угроз, ни рукоприкладства. После общения с гостями путешественник отправился в номер, когда на него напали охранники и начали избивать. Челябинцу удалось выбраться и сбежать, а его жена вызвала полицию и скорую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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