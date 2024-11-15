15 ноября 2024

«Русская община» пытается сорвать концерт Лолиты в Екатеринбурге

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Прощание с Анастасией Заворотнюк. Москва, лолита милявская
Концерт Лолиты запланирован на 27 ноября Фото:

Командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло потребовал отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге, который запланирован на 27 ноября. Видеообращение командир штурмовиков разместил в своем telegram-канале.

«В тылу снова начал происходить беспредел: ярая русофобка и извращенка Лолита в это время проводит концерты в российских городах. Прошу Правительство Свердловской области отменить концерт, который будет проходить 27 ноября 2024 года», — говорит боец в заявлении.

Активисты из «Русской общины» поддержали Канелло. Они написали, что помнят непристойные высказывания певицы. Общественники в связи с желанием запретить выступление обратились к свердловским властям.

Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Самойлов должен был спеть 9 августа 2024 года в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения, однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию.

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Командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло потребовал отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге, который запланирован на 27 ноября. Видеообращение командир штурмовиков разместил в своем telegram-канале. «В тылу снова начал происходить беспредел: ярая русофобка и извращенка Лолита в это время проводит концерты в российских городах. Прошу Правительство Свердловской области отменить концерт, который будет проходить 27 ноября 2024 года», — говорит боец в заявлении. Активисты из «Русской общины» поддержали Канелло. Они написали, что помнят непристойные высказывания певицы. Общественники в связи с желанием запретить выступление обратились к свердловским властям. Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Самойлов должен был спеть 9 августа 2024 года в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения, однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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