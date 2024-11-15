«Русская община» пытается сорвать концерт Лолиты в Екатеринбурге

Командир штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло потребовал отменить концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге, который запланирован на 27 ноября. Видеообращение командир штурмовиков разместил в своем telegram-канале.
«В тылу снова начал происходить беспредел: ярая русофобка и извращенка Лолита в это время проводит концерты в российских городах. Прошу Правительство Свердловской области отменить концерт, который будет проходить 27 ноября 2024 года», — говорит боец в заявлении.
Активисты из «Русской общины» поддержали Канелло. Они написали, что помнят непристойные высказывания певицы. Общественники в связи с желанием запретить выступление обратились к свердловским властям.
Ранее URA.RU рассказало, как в Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Самойлов должен был спеть 9 августа 2024 года в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения, однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию.
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