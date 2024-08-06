«Русской общине» удалось сорвать концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов из «Русской общины» сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Информацию об этом URA.RU подтвердил один из организаторов.
«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного. Информации о дате переноса концерта пока нет», — сказал собеседник.
Самойлов должен был спеть 9 августа в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения. Однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию. Они отметили, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» являются пропагандой наркотиков.
Ранее URA.RU писало о разносе скандального выступления Глеба Самойлова в Красноярске его старшим братом Вадимом. Он заявлял, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!