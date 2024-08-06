06 августа 2024

«Русской общине» удалось сорвать концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты на концерт Самойлова сняли с продажи
Билеты на концерт Самойлова сняли с продажи Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов из «Русской общины» сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Информацию об этом URA.RU подтвердил один из организаторов.

«Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного. Информации о дате переноса концерта пока нет», — сказал собеседник.

Самойлов должен был спеть 9 августа в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения. Однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию. Они отметили, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» являются пропагандой наркотиков.

Ранее URA.RU писало о разносе скандального выступления Глеба Самойлова в Красноярске его старшим братом Вадимом. Он заявлял, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии.

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В Екатеринбурге отменили концерт звезды группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова после попыток активистов из «Русской общины» сорвать выступление из-за политических высказываний артиста. Информацию об этом URA.RU подтвердил один из организаторов. «Выступление отменили, а билеты с продажи сняли, хотя их и оставалось немного. Информации о дате переноса концерта пока нет», — сказал собеседник. Самойлов должен был спеть 9 августа в клубе «Фабрика» в честь своего дня рождения. Однако за несколько дней до концерта общественники из «Русской общины» в связи с желанием запретить выступление обратились в полицию. Они отметили, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» являются пропагандой наркотиков. Ранее URA.RU писало о разносе скандального выступления Глеба Самойлова в Красноярске его старшим братом Вадимом. Он заявлял, что Самойлов-младший и его концертный директор Дмитрий Хакимов якобы являются противниками СВО, и потому, по его словам, не должны были выступать на патриотическом мероприятии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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