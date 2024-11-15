15 ноября 2024

Россиянам рассказали о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Юрист Соловьев сообщил о двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
© Служба новостей «URA.RU»
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Схема мошенничества происходит в два этапа и начинается с звонка Фото:

Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов россиян, включая сервисы, такие как «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, действия происходят в два этапа и начинаются со звонка от лица, выдающего себя за сотрудника «Почты России».

«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». После первой неудачной попытки, мошенники переходят к следующему шагу, звоня жертве под видом сотрудника силовых ведомств и уведомляя о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах», чем пытаются получить доступ к личным данным через СМС-код.

Дополнительные меры предосторожности и осведомленность могут помочь гражданам избежать подобных атак, предупредил юрист. Он настоятельно рекомендует никогда не делиться СМС-кодами с незнакомцами и всегда проверять подлинность собеседника, особенно если он представляется работником государственных служб или других учреждений.

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Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов россиян, включая сервисы, такие как «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, действия происходят в два этапа и начинаются со звонка от лица, выдающего себя за сотрудника «Почты России». «Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». После первой неудачной попытки, мошенники переходят к следующему шагу, звоня жертве под видом сотрудника силовых ведомств и уведомляя о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах», чем пытаются получить доступ к личным данным через СМС-код. Дополнительные меры предосторожности и осведомленность могут помочь гражданам избежать подобных атак, предупредил юрист. Он настоятельно рекомендует никогда не делиться СМС-кодами с незнакомцами и всегда проверять подлинность собеседника, особенно если он представляется работником государственных служб или других учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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