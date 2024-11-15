Россиянам рассказали о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Юрист Соловьев сообщил о двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

16 ноября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Схема мошенничества происходит в два этапа и начинается с звонка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов россиян, включая сервисы, такие как «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, действия происходят в два этапа и начинаются со звонка от лица, выдающего себя за сотрудника «Почты России». «Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». После первой неудачной попытки, мошенники переходят к следующему шагу, звоня жертве под видом сотрудника силовых ведомств и уведомляя о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах», чем пытаются получить доступ к личным данным через СМС-код. Дополнительные меры предосторожности и осведомленность могут помочь гражданам избежать подобных атак, предупредил юрист. Он настоятельно рекомендует никогда не делиться СМС-кодами с незнакомцами и всегда проверять подлинность собеседника, особенно если он представляется работником государственных служб или других учреждений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов россиян, включая сервисы, такие как «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, действия происходят в два этапа и начинаются со звонка от лица, выдающего себя за сотрудника «Почты России». «Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». После первой неудачной попытки, мошенники переходят к следующему шагу, звоня жертве под видом сотрудника силовых ведомств и уведомляя о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах», чем пытаются получить доступ к личным данным через СМС-код. Дополнительные меры предосторожности и осведомленность могут помочь гражданам избежать подобных атак, предупредил юрист. Он настоятельно рекомендует никогда не делиться СМС-кодами с незнакомцами и всегда проверять подлинность собеседника, особенно если он представляется работником государственных служб или других учреждений.