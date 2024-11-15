Россиянам рассказали о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов россиян, включая сервисы, такие как «Госуслуги». Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, действия происходят в два этапа и начинаются со звонка от лица, выдающего себя за сотрудника «Почты России».
«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — рассказал Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм». После первой неудачной попытки, мошенники переходят к следующему шагу, звоня жертве под видом сотрудника силовых ведомств и уведомляя о якобы взломе учетной записи на «Госуслугах», чем пытаются получить доступ к личным данным через СМС-код.
Дополнительные меры предосторожности и осведомленность могут помочь гражданам избежать подобных атак, предупредил юрист. Он настоятельно рекомендует никогда не делиться СМС-кодами с незнакомцами и всегда проверять подлинность собеседника, особенно если он представляется работником государственных служб или других учреждений.
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