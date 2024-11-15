В Тюмени зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

На конец сентября 2024 года количество безработных в Тюмени упало до 1,8 тысячи человек. Это рекордно низкий показатель для города, сообщает Тюменьстат.
«Численность безработных на конец сентября 2024 года: 1,8 тысячи человек. Минимальный показатель: 2 тысячи человек», — написано в документах ведомства.
Такие данные им предоставил департамент занятости населения Тюменской области. Среднесписочная численность сотрудников организаций сейчас составляет 456,7 тысяч человек.
Тюменские предприниматели чтобы закрыть дефицит кадров, вынуждены брать на работу пенсионеров и студентов. При этом в городе спрос на сотрудников вырос на 27% по сравнению с прошлым годом.
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