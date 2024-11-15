Пермяков зовут упаковывать Mars за 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции Mars. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить зарплату до 300 тыс рублей.
«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой с проживанием и питанием на крупнейшее производство в Московской области. Упаковщик продукции Mars. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 90 смен можно получить до 300 тыс рублей. Приглашаем мужчин, женщин, семейные пары. Опыт работы не требуется. Все выплаты производятся наличными на руки без задержек и скрытых вычетов», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что вахтовиков обеспечат жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Также сотрудникам компенсируют проезд из родного города до Москвы, выдадут спецодежду и будут кормить. Обязанности заключаются в упаковке шоколадных батончиков, пакетированных кормов для животных, детского питания, конфет и прочего по коробам на линии, стикеровке, проверке упаковки на целостность.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жителям Пермского края предлагают работу на шоколадной фабрике в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом фасовщиками-упаковщиками шоколада Snickers. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 398 700 рублей.
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