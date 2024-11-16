Рогов заявил о продвижении ВС России в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продолжают продвигаться на территории ДНР
ВС РФ продолжают продвигаться на территории ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ на времевском направлении в ДНР улучшили свои позиции и продвинулись на восток от поселка Урожайный. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска улучшили положение на времевском направлении и сильно продвинулись на восток от Урожайного, освободив значительный участок территории», — заявил Рогов, отметив, что также ВС РФ окопались и зафиксировались на этом участке фронта. Его слова передает ТАСС. 

Ранее российские бойцы на территории Донецкой Народной Республики освободили два населенных пункта: Степановку и Вознесенку. Также они подходят вплотную к Купянску и закрепляют свои позиции в промышленных зонах, пишет деловое издание «Взгляд»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ на времевском направлении в ДНР улучшили свои позиции и продвинулись на восток от поселка Урожайный. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Наши войска улучшили положение на времевском направлении и сильно продвинулись на восток от Урожайного, освободив значительный участок территории», — заявил Рогов, отметив, что также ВС РФ окопались и зафиксировались на этом участке фронта. Его слова передает ТАСС.  Ранее российские бойцы на территории Донецкой Народной Республики освободили два населенных пункта: Степановку и Вознесенку. Также они подходят вплотную к Купянску и закрепляют свои позиции в промышленных зонах, пишет деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...