ВС РФ на времевском направлении в ДНР улучшили свои позиции и продвинулись на восток от поселка Урожайный. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска улучшили положение на времевском направлении и сильно продвинулись на восток от Урожайного, освободив значительный участок территории», — заявил Рогов, отметив, что также ВС РФ окопались и зафиксировались на этом участке фронта. Его слова передает ТАСС.
Ранее российские бойцы на территории Донецкой Народной Республики освободили два населенных пункта: Степановку и Вознесенку. Также они подходят вплотную к Купянску и закрепляют свои позиции в промышленных зонах, пишет деловое издание «Взгляд».
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