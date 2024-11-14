ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной операции, освободили населенный пункт Вознесенка. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее сообщалось, что российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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