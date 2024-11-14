ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР

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Об освобождении Вознесенки сообщили в Минобороны РФ
Об освобождении Вознесенки сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной операции, освободили населенный пункт Вознесенка. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. 

«Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее сообщалось, что российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной операции, освободили населенный пункт Вознесенка. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.  «Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее сообщалось, что российские войска полностью зачистили село Новоселидовка в Донецкой народной республике от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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