ВС России взяли под контроль Степановку

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила Степановку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили Степановку в ДНР», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Ранее в Донецкой Народной Республике ВС России взяли под контроль Вознесенку.
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