Над Брянской областью сбили 12 дронов

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Над Брянской областью средства ПВО сбили 12 украинских дронов
Над Брянской областью средства ПВО сбили 12 украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области 16 ноября были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. О подробностях сообщил глава региона Александр Богомаз. 

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 12 БПЛА самолетного типа», — написал в своем telegram-канале Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано, на месте происшествия работают оперативники и экстренные службы. 

Сегодня ночью в Курской области также сбили 10 украинских дронов. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что сначала в 02:00 по местному времени была объявлена опасность атаки БПЛА, позже средства ПВО сбили дроны, передает «Национальная служба новостей». 

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В Брянской области 16 ноября были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. О подробностях сообщил глава региона Александр Богомаз.  «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 12 БПЛА самолетного типа», — написал в своем telegram-канале Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано, на месте происшествия работают оперативники и экстренные службы.  Сегодня ночью в Курской области также сбили 10 украинских дронов. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что сначала в 02:00 по местному времени была объявлена опасность атаки БПЛА, позже средства ПВО сбили дроны, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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