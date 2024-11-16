Над Брянской областью сбили 12 дронов

В Брянской области 16 ноября были уничтожены 12 беспилотников ВСУ. О подробностях сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 12 БПЛА самолетного типа», — написал в своем telegram-канале Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано, на месте происшествия работают оперативники и экстренные службы.
Сегодня ночью в Курской области также сбили 10 украинских дронов. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что сначала в 02:00 по местному времени была объявлена опасность атаки БПЛА, позже средства ПВО сбили дроны, передает «Национальная служба новостей».
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