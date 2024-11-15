В ЯНАО уменьшилась рождаемость и возросла смертность

В ЯНАО за девять месяцев 2024 года число новорожденных сократилось на 3,2%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В то же время, смертность возросла на 7,4%. Такие данные опубликовал Тюменьстат.
«В январе-сентябре 2024 года зарегистрировано 4920 родившихся, что на 3,2% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года… Число умерших составило 2262 человека, что на 7,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года», написано на сайте ведомства.
Помимо этого, на 10,8% сократился и естественный прирост населения. Он составил 2658 человек, что меньше, чем в прошлом году на 320.
Также печальна и статистика браков-разводов. Сейчас на 100 заключенных браков приходится 84 развода. То есть в округе официально зарегистрировали отношения 2452 пары, а развелись — 2055.
Несмотря на это, Ямал славится высокой рождаемостью. Губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым объяснил ее комплексом мер поддержки семей с детьми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!