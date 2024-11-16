В Кузбассе на шахте обрушилась кровля, под завалы попал человек

Под завалами находится человек
На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
На место ЧП выехали горноспасатели, уточняет РИА Новости. Ранее в Якутии на шахте «Восточная Денисовская» обрушилась порода в очистном забое. Погиб один человек, напоминает RT.
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