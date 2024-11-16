В Кузбассе на шахте обрушилась кровля, под завалы попал человек

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Под завалами находится человек
Под завалами находится человек Фото:

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

На место ЧП выехали горноспасатели, уточняет РИА Новости. Ранее в Якутии на шахте «Восточная Денисовская» обрушилась порода в очистном забое. Погиб один человек, напоминает RT.

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На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли. Под завалами находится один человек. Об этом сообщили в экстренных службах. На место ЧП выехали горноспасатели, уточняет РИА Новости. Ранее в Якутии на шахте «Восточная Денисовская» обрушилась порода в очистном забое. Погиб один человек, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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