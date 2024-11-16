В Пентагоне заговорили о растущей угрозе со стороны ядерных держав

Пентагон: США могут быть вынуждены сдерживать несколько ядерных стран
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Штаты вынуждены продумывать динамику эскалации конфликта в мире и сдерживать несколько стран ядерным потенциалом
Штаты вынуждены продумывать динамику эскалации конфликта в мире и сдерживать несколько стран ядерным потенциалом Фото:

США в условиях кризиса в мире могут быть вынуждены сдерживать ядерный потенциал одновременно нескольких стран, а также продумывать динамику эскалации конфликта. Об этом говорится в докладе Пентагона. 

«Существует возможность координированной или внеплановой агрессии нескольких противников в [условиях] кризиса или конфликта, что вынуждает американских стратегов тщательно продумать сложную динамику эскалации и одновременного сдерживания нескольких противников», — говорится в докладе Пентагона «О стратегии США по обеспечению занятости в ядерной сфере». Также отмечается, что в России находится крупный и современный ядерный арсенал. Кроме того, в стране разрабатываются новые ядерные системы, что, по мнению Пентагона, может представлять острую угрозу. 

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США хотят нарастить свой ядерный потенциал. Среди причин: Россия якобы может отказаться от контроля этого вида оружия, также Китай и Северная Корея могут увеличить производство ядерного вооружения. 

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США в условиях кризиса в мире могут быть вынуждены сдерживать ядерный потенциал одновременно нескольких стран, а также продумывать динамику эскалации конфликта. Об этом говорится в докладе Пентагона.  «Существует возможность координированной или внеплановой агрессии нескольких противников в [условиях] кризиса или конфликта, что вынуждает американских стратегов тщательно продумать сложную динамику эскалации и одновременного сдерживания нескольких противников», — говорится в докладе Пентагона «О стратегии США по обеспечению занятости в ядерной сфере». Также отмечается, что в России находится крупный и современный ядерный арсенал. Кроме того, в стране разрабатываются новые ядерные системы, что, по мнению Пентагона, может представлять острую угрозу.  Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США хотят нарастить свой ядерный потенциал. Среди причин: Россия якобы может отказаться от контроля этого вида оружия, также Китай и Северная Корея могут увеличить производство ядерного вооружения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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