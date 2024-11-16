В Пентагоне заговорили о растущей угрозе со стороны ядерных держав

США в условиях кризиса в мире могут быть вынуждены сдерживать ядерный потенциал одновременно нескольких стран, а также продумывать динамику эскалации конфликта. Об этом говорится в докладе Пентагона.
«Существует возможность координированной или внеплановой агрессии нескольких противников в [условиях] кризиса или конфликта, что вынуждает американских стратегов тщательно продумать сложную динамику эскалации и одновременного сдерживания нескольких противников», — говорится в докладе Пентагона «О стратегии США по обеспечению занятости в ядерной сфере». Также отмечается, что в России находится крупный и современный ядерный арсенал. Кроме того, в стране разрабатываются новые ядерные системы, что, по мнению Пентагона, может представлять острую угрозу.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США хотят нарастить свой ядерный потенциал. Среди причин: Россия якобы может отказаться от контроля этого вида оружия, также Китай и Северная Корея могут увеличить производство ядерного вооружения.
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