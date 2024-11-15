Создание завода под Екатеринбургом, где китайцы будут собирать машины, перенесли

16 ноября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Новые сроки запуска цехов не называются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Открытие особой экономической зоны в окрестностях Екатеринбурга (возле транспортно-логистического центра «Уральский»), где сначала китайские компании, а впоследствии и отечественные смогут собирать бытовую технику и автомобили, отложили. Как рассказал URA.RU директор «Екатеринбургского транспортного терминала», который является оператором ТЛЦ, Александр Кахидзе, от планов он при этом не отказался. Проект Кахидзе анонсировал в ноябре 2023-го. «Нельзя постоянно возить [технику и машины] из-за рубежа. Есть планы по открытию уже в 2024 году особой экономической зоны, договоримся с китайскими коллегами, кто будет здесь собирать. Начнем с небольшой локализации производств и постепенно будет приближаться к 50-70%. Приходили бы машины-комплекты и собирались бы здесь. Перенесем налоги в регион», — говорил Кахидзе. Объясняя сейчас, почему за год ничего не появилось, бизнесмен сказал, что «поменялось законодательство и остальное». «Мы работаем в этом направлении. Сейчас находимся в стадии выкупа земельного участка, и дополнительной территории. И будем после этого реализовывать проект. У нас в планах осталось создание особой экономической зоны», — заверил он. Новые сроки Кахидзе назвать затруднился. «Видите, как все развивается, как все идет (имеет в виду экономические условия в стране и мире — прим. ред.). Но ОЭЗ мы точно будем делать, завершаем подготовку к ней, сборы необходимых документов», — повторился Кахидзе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытие особой экономической зоны в окрестностях Екатеринбурга (возле транспортно-логистического центра «Уральский»), где сначала китайские компании, а впоследствии и отечественные смогут собирать бытовую технику и автомобили, отложили. Как рассказал URA.RU директор «Екатеринбургского транспортного терминала», который является оператором ТЛЦ, Александр Кахидзе, от планов он при этом не отказался. Проект Кахидзе анонсировал в ноябре 2023-го. «Нельзя постоянно возить [технику и машины] из-за рубежа. Есть планы по открытию уже в 2024 году особой экономической зоны, договоримся с китайскими коллегами, кто будет здесь собирать. Начнем с небольшой локализации производств и постепенно будет приближаться к 50-70%. Приходили бы машины-комплекты и собирались бы здесь. Перенесем налоги в регион», — говорил Кахидзе. Объясняя сейчас, почему за год ничего не появилось, бизнесмен сказал, что «поменялось законодательство и остальное». «Мы работаем в этом направлении. Сейчас находимся в стадии выкупа земельного участка, и дополнительной территории. И будем после этого реализовывать проект. У нас в планах осталось создание особой экономической зоны», — заверил он. Новые сроки Кахидзе назвать затруднился. «Видите, как все развивается, как все идет (имеет в виду экономические условия в стране и мире — прим. ред.). Но ОЭЗ мы точно будем делать, завершаем подготовку к ней, сборы необходимых документов», — повторился Кахидзе.