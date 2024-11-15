15 ноября 2024

Создание завода под Екатеринбургом, где китайцы будут собирать машины, перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, мотор, сборка, автомобиль, завод, двигатель, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
Новые сроки запуска цехов не называются Фото:

Открытие особой экономической зоны в окрестностях Екатеринбурга (возле транспортно-логистического центра «Уральский»), где сначала китайские компании, а впоследствии и отечественные смогут собирать бытовую технику и автомобили, отложили. Как рассказал URA.RU директор «Екатеринбургского транспортного терминала», который является оператором ТЛЦ, Александр Кахидзе, от планов он при этом не отказался.

Проект Кахидзе анонсировал в ноябре 2023-го. «Нельзя постоянно возить [технику и машины] из-за рубежа. Есть планы по открытию уже в 2024 году особой экономической зоны, договоримся с китайскими коллегами, кто будет здесь собирать. Начнем с небольшой локализации производств и постепенно будет приближаться к 50-70%. Приходили бы машины-комплекты и собирались бы здесь. Перенесем налоги в регион», — говорил Кахидзе.

Объясняя сейчас, почему за год ничего не появилось, бизнесмен сказал, что «поменялось законодательство и остальное». «Мы работаем в этом направлении. Сейчас находимся в стадии выкупа земельного участка, и дополнительной территории. И будем после этого реализовывать проект. У нас в планах осталось создание особой экономической зоны», — заверил он.

Новые сроки Кахидзе назвать затруднился. «Видите, как все развивается, как все идет (имеет в виду экономические условия в стране и мире — прим. ред.). Но ОЭЗ мы точно будем делать, завершаем подготовку к ней, сборы необходимых документов», — повторился Кахидзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытие особой экономической зоны в окрестностях Екатеринбурга (возле транспортно-логистического центра «Уральский»), где сначала китайские компании, а впоследствии и отечественные смогут собирать бытовую технику и автомобили, отложили. Как рассказал URA.RU директор «Екатеринбургского транспортного терминала», который является оператором ТЛЦ, Александр Кахидзе, от планов он при этом не отказался. Проект Кахидзе анонсировал в ноябре 2023-го. «Нельзя постоянно возить [технику и машины] из-за рубежа. Есть планы по открытию уже в 2024 году особой экономической зоны, договоримся с китайскими коллегами, кто будет здесь собирать. Начнем с небольшой локализации производств и постепенно будет приближаться к 50-70%. Приходили бы машины-комплекты и собирались бы здесь. Перенесем налоги в регион», — говорил Кахидзе. Объясняя сейчас, почему за год ничего не появилось, бизнесмен сказал, что «поменялось законодательство и остальное». «Мы работаем в этом направлении. Сейчас находимся в стадии выкупа земельного участка, и дополнительной территории. И будем после этого реализовывать проект. У нас в планах осталось создание особой экономической зоны», — заверил он. Новые сроки Кахидзе назвать затруднился. «Видите, как все развивается, как все идет (имеет в виду экономические условия в стране и мире — прим. ред.). Но ОЭЗ мы точно будем делать, завершаем подготовку к ней, сборы необходимых документов», — повторился Кахидзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...