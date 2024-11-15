Расселить дома и построить квартиры для сирот: в Перми объявлены новые торги о КРТ

Министерство строительства Пермского края объявило торги о комплексном развитии сразу двух территорий в Перми: на ул. Куйбышева и в микрорайоне Стахановский. На Куйбышева планируется реновация 12,5 гектаров, расселение аварийных домов и строительство новых соцобъектов. В Стахановском необходимо реновировать 1,56 гектар и построить новое жилье.
«Вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского победитель аукциона должен расселить 26 ветхих и аварийных домов площадью 29 тысяч кв. метров. За счет средств инвестора будут построены детские сады в 300 мест, выделен участок под строительство корпуса для школы №10 на 500 мест. На территории, ограниченной ул. Льва Толстого, ул. Нытвенская, ул. Танкистов, ул. Стахановская взамен аварийных домов в 4,5 тысяч кв. метров необходимо построить новое жилье, здание для общественного центра. Также муниципалитету должны передать 10 квартир для детей-сирот», — сообщается в соцетях ведомства.
Торги пройдут в форме электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2024 года по первой территории и до 12 декабря — по второй.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми для комплексного развития территорий «Тихий Компрос» власти изымают участки с административными зданиями. Стоимость изымаемых территорий будет возмещена компанией «Брусника», которая выиграла на торгах регионального минстроя.
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