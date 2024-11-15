В Челябинске специалистам без опыта готовы платить свыше 150 тысяч рублей. Скрин

В Челябинске монолитчикам без опыта предлагают зарплату в 164 тысячи рублей

16 ноября 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

В Челябинске выросло число вакансий для пилорамщиков, бригадиров, монолитчиков, стекольщиков без опыта работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске работодатели готовы платить соискателям без опыта до 164 тысяч рублей. Такую заработную плату предлагают монолитчикам. Список профессий с наибольшим приростом вакансий для соискателей без опыта работы опубликовали аналитики «Авито Работы». В октябре 2024 года число предложений о работе для соискателей без опыта выросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года Скрин: пресс-служба «Авито Работа» «В Челябинске наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий как пилорамщик (+200%) и бригадир (+153%). Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 69 726 рублей, а на позицию бригадира — 120 219 рублей. Монолитчикам готовы платить 164 608 рублей, стекольщикам — 109 154 рубля, а контент-менеджерам — 47 500 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса. Эксперты отмечают, что в условиях растущего спроса на кадры и одновременно дефицита специалистов работодатели вынуждены вступать в конкуренцию за привлечение новых сотрудников. В связи с этим компании все чаще обращают внимание на молодых людей, студентов и кандидатов без опыта работы. Им предлагают обучение непосредственно на рабочем месте. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске увеличился спрос на сотрудников Wildberries и Ozon. Управляющим готовы платить в среднем 81 тысячу 250 рублей в месяц. Увеличение предложения на рынке связано сезоном распродаж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске работодатели готовы платить соискателям без опыта до 164 тысяч рублей. Такую заработную плату предлагают монолитчикам. Список профессий с наибольшим приростом вакансий для соискателей без опыта работы опубликовали аналитики «Авито Работы». «В Челябинске наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий как пилорамщик (+200%) и бригадир (+153%). Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 69 726 рублей, а на позицию бригадира — 120 219 рублей. Монолитчикам готовы платить 164 608 рублей, стекольщикам — 109 154 рубля, а контент-менеджерам — 47 500 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса. Эксперты отмечают, что в условиях растущего спроса на кадры и одновременно дефицита специалистов работодатели вынуждены вступать в конкуренцию за привлечение новых сотрудников. В связи с этим компании все чаще обращают внимание на молодых людей, студентов и кандидатов без опыта работы. Им предлагают обучение непосредственно на рабочем месте. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске увеличился спрос на сотрудников Wildberries и Ozon. Управляющим готовы платить в среднем 81 тысячу 250 рублей в месяц. Увеличение предложения на рынке связано сезоном распродаж.