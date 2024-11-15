15 ноября 2024

В Челябинске специалистам без опыта готовы платить свыше 150 тысяч рублей. Скрин

В Челябинске монолитчикам без опыта предлагают зарплату в 164 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, строитель, рабочий, стройка, рмк-арена
В Челябинске выросло число вакансий для пилорамщиков, бригадиров, монолитчиков, стекольщиков без опыта работы Фото:

В Челябинске работодатели готовы платить соискателям без опыта до 164 тысяч рублей. Такую заработную плату предлагают монолитчикам. Список профессий с наибольшим приростом вакансий для соискателей без опыта работы опубликовали аналитики «Авито Работы».

В октябре 2024 года число предложений о работе для соискателей без опыта выросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года
В октябре 2024 года число предложений о работе для соискателей без опыта выросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года

«В Челябинске наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий как пилорамщик (+200%) и бригадир (+153%). Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 69 726 рублей, а на позицию бригадира — 120 219 рублей. Монолитчикам готовы платить 164 608 рублей, стекольщикам — 109 154 рубля, а контент-менеджерам — 47 500 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса.

Эксперты отмечают, что в условиях растущего спроса на кадры и одновременно дефицита специалистов работодатели вынуждены вступать в конкуренцию за привлечение новых сотрудников. В связи с этим компании все чаще обращают внимание на молодых людей, студентов и кандидатов без опыта работы. Им предлагают обучение непосредственно на рабочем месте.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске увеличился спрос на сотрудников Wildberries и Ozon. Управляющим готовы платить в среднем 81 тысячу 250 рублей в месяц. Увеличение предложения на рынке связано сезоном распродаж.

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В Челябинске работодатели готовы платить соискателям без опыта до 164 тысяч рублей. Такую заработную плату предлагают монолитчикам. Список профессий с наибольшим приростом вакансий для соискателей без опыта работы опубликовали аналитики «Авито Работы». «В Челябинске наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий как пилорамщик (+200%) и бригадир (+153%). Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 69 726 рублей, а на позицию бригадира — 120 219 рублей. Монолитчикам готовы платить 164 608 рублей, стекольщикам — 109 154 рубля, а контент-менеджерам — 47 500 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса. Эксперты отмечают, что в условиях растущего спроса на кадры и одновременно дефицита специалистов работодатели вынуждены вступать в конкуренцию за привлечение новых сотрудников. В связи с этим компании все чаще обращают внимание на молодых людей, студентов и кандидатов без опыта работы. Им предлагают обучение непосредственно на рабочем месте. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске увеличился спрос на сотрудников Wildberries и Ozon. Управляющим готовы платить в среднем 81 тысячу 250 рублей в месяц. Увеличение предложения на рынке связано сезоном распродаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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