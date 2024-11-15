Происшествия Криминал Челябинку задержали за закладку 16 свертков с наркотиками 16 ноября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Против жительницы Челябинска возбудили уголовное дело за закладки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она разложила по тайникам 16 свертков с мефедроном. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, которая сбросила сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Ее задержали для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что незадолго до задержания она разложила 16 свертков с мефедроном», — рассказали в главке МВД по Челябинской области. Было конфисковано свыше 14 граммов запрещенных веществ. Задержанная планировала реализовать их в Челябинске, используя бесконтактный метод сбыта. В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске вынесли приговор двоим наркодилерам. Их задержали с тремя килограммами мефедрона, которые они намеревались сбыть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она разложила по тайникам 16 свертков с мефедроном. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, которая сбросила сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Ее задержали для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что незадолго до задержания она разложила 16 свертков с мефедроном», — рассказали в главке МВД по Челябинской области. Было конфисковано свыше 14 граммов запрещенных веществ. Задержанная планировала реализовать их в Челябинске, используя бесконтактный метод сбыта. В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске вынесли приговор двоим наркодилерам. Их задержали с тремя килограммами мефедрона, которые они намеревались сбыть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям