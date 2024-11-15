15 ноября 2024

Челябинку задержали за закладку 16 свертков с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Против жительницы Челябинска возбудили уголовное дело за закладки Фото:

В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она разложила по тайникам 16 свертков с мефедроном. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, которая сбросила сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Ее задержали для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что незадолго до задержания она разложила 16 свертков с мефедроном», — рассказали в главке МВД по Челябинской области.

Было конфисковано свыше 14 граммов запрещенных веществ. Задержанная планировала реализовать их в Челябинске, используя бесконтактный метод сбыта. В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске вынесли приговор двоим наркодилерам. Их задержали с тремя килограммами мефедрона, которые они намеревались сбыть.

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В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она разложила по тайникам 16 свертков с мефедроном. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, которая сбросила сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Ее задержали для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что незадолго до задержания она разложила 16 свертков с мефедроном», — рассказали в главке МВД по Челябинской области. Было конфисковано свыше 14 граммов запрещенных веществ. Задержанная планировала реализовать их в Челябинске, используя бесконтактный метод сбыта. В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске вынесли приговор двоим наркодилерам. Их задержали с тремя килограммами мефедрона, которые они намеревались сбыть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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