Челябинку задержали за закладку 16 свертков с наркотиками

В Челябинске задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. Она разложила по тайникам 16 свертков с мефедроном. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
«Сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, которая сбросила сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Ее задержали для дальнейшего разбирательства. Было установлено, что незадолго до задержания она разложила 16 свертков с мефедроном», — рассказали в главке МВД по Челябинской области.
Было конфисковано свыше 14 граммов запрещенных веществ. Задержанная планировала реализовать их в Челябинске, используя бесконтактный метод сбыта. В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинске вынесли приговор двоим наркодилерам. Их задержали с тремя килограммами мефедрона, которые они намеревались сбыть.
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