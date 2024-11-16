Глава МИД Германии Бербок призвала отправить Украине крылатые ракеты

ФРГ должна защитить Украину в конфликте, как и другие западные страны. В частности, планируется поставить Киеву крылатые ракеты. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Мы должны защитить Украину. <...> Теперь речь идет о том, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — заявил Бербок во время конференции партии «Зеленых» в Висбадене. Ее слова приводит Tagesspiegel.
Анналена Бербок добавила, что Германия должна поставить Украине крылатые ракеты. Защита Украины, по мнению главы МИД ФРГ, поможет не потерять мир на континенте.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует в марте-апреле 2025 года передать Киеву 1,9 миллиарда евро из прибыли от замороженных российских активов. На данный момент ведется подготовка модальностей выделения этого транша. Также высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе отметил огромные успехи в выполнении обещаний по военной помощи Украине.
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