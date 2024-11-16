Зеленский обеспокоен успехами ВС РФ на восточном фронте

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном фронте. Он отметил продвижение российских войск.
«На востоке ситуация действительно сложная. Есть прессинг и продвижение россиян», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому Радио».
По словам Зеленского, войскам ВСУ необходима ротация. Нынешние бригады, по его словам, не укомплектованы, поэтому устают и отступают. Укомплектование бригад, как отмечает Зеленский, происходит очень медленно.
В сентябре экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что ситуация на восточном фронте для ВСУ складывается очень тяжело. В частности, украинские войска не могут сдержать продвижение армии России в сторону Красноармейска (Донецкая народная республика). Силы обороны Украины вынуждены снимать войска с других участков фронта. Это говорит о том, что новых резервов у ВСУ нет. Генерал-лейтенант считает, что единственным приемлемым вариантом является приостановление боевых действий. Также на Украине обсуждают возможность передачи части территорий для завершения конфликта, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.