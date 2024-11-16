Зеленский обеспокоен успехами ВС РФ на восточном фронте

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Зеленский отметил, что ВС РФ не хватает резервов на восточном фронте
Зеленский отметил, что ВС РФ не хватает резервов на восточном фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном фронте. Он отметил продвижение российских войск. 

«На востоке ситуация действительно сложная. Есть прессинг и продвижение россиян», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому Радио». 

По словам Зеленского, войскам ВСУ необходима ротация. Нынешние бригады, по его словам, не укомплектованы, поэтому устают и отступают. Укомплектование бригад, как отмечает Зеленский, происходит очень медленно.

В сентябре экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что ситуация на восточном фронте для ВСУ складывается очень тяжело. В частности, украинские войска не могут сдержать продвижение армии России в сторону Красноармейска (Донецкая народная республика). Силы обороны Украины вынуждены снимать войска с других участков фронта. Это говорит о том, что новых резервов у ВСУ нет. Генерал-лейтенант считает, что единственным приемлемым вариантом является приостановление боевых действий. Также на Украине обсуждают возможность передачи части территорий для завершения конфликта, пишет «Царьград». 

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном фронте. Он отметил продвижение российских войск.  «На востоке ситуация действительно сложная. Есть прессинг и продвижение россиян», — заявил Зеленский в интервью «Украинскому Радио».  По словам Зеленского, войскам ВСУ необходима ротация. Нынешние бригады, по его словам, не укомплектованы, поэтому устают и отступают. Укомплектование бригад, как отмечает Зеленский, происходит очень медленно. В сентябре экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что ситуация на восточном фронте для ВСУ складывается очень тяжело. В частности, украинские войска не могут сдержать продвижение армии России в сторону Красноармейска (Донецкая народная республика). Силы обороны Украины вынуждены снимать войска с других участков фронта. Это говорит о том, что новых резервов у ВСУ нет. Генерал-лейтенант считает, что единственным приемлемым вариантом является приостановление боевых действий. Также на Украине обсуждают возможность передачи части территорий для завершения конфликта, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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