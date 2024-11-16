Неспособность солдат говорить на украинском языке приводит к серьезным поражениям на передовой. Это становится причиной пленения и уничтожения позиций ВСУ, сообщил украинский офицер ВСУ Андрей Кривущенко.
«Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, с соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — заявил Кривущенко в эфире телеканала «Новости Live». Он также отметил, что многие солдаты предпочитают общаться на русском языке.
В дополнение к проблеме языкового барьера, по информации украинского издания, наблюдается увеличение числа случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военный психолог Андрей Козинчук отметил, что причиной ухода военных со службы являются внутренние конфликты и недопонимание с командирами, а не политические или внешние факторы.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах ВСУ превышает 100 тысяч, пишет RT. Скороход также подчеркнула, что не в состоянии прокомментировать возникшее недовольство населения, связанное с обстоятельствами в ВСУ.
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