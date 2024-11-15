В Миассе задержан дважды судимый лидер независимого профсоюза

В Миассе Челябинской области задержан председатель независимого профсоюза Анатолий Банных. Ему могут предъявить обвинения в распространении символов организации, которая признана экстремистской. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе.
«Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Мера пресечения пока не выбрана. Ему инкриминируется распространение символики организации, признанной экстремистской», — рассказали источники.
Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал».
Известно, что Анатолий Банных ранее отбывал наказание, проведя в колонии почти десять лет. Он был осужден по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия).
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