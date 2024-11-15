Происшествия Криминал В Миассе задержан дважды судимый лидер независимого профсоюза 16 ноября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 + Председателя независимого профсоюза Анатолия Банных задержали на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области задержан председатель независимого профсоюза Анатолий Банных. Ему могут предъявить обвинения в распространении символов организации, которая признана экстремистской. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе. «Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Мера пресечения пока не выбрана. Ему инкриминируется распространение символики организации, признанной экстремистской», — рассказали источники. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». Известно, что Анатолий Банных ранее отбывал наказание, проведя в колонии почти десять лет. Он был осужден по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Миассе Челябинской области задержан председатель независимого профсоюза Анатолий Банных. Ему могут предъявить обвинения в распространении символов организации, которая признана экстремистской. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе. «Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Мера пресечения пока не выбрана. Ему инкриминируется распространение символики организации, признанной экстремистской», — рассказали источники. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». Известно, что Анатолий Банных ранее отбывал наказание, проведя в колонии почти десять лет. Он был осужден по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям