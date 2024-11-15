15 ноября 2024

В Миассе задержан дважды судимый лидер независимого профсоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Председателя независимого профсоюза Анатолия Банных задержали на рабочем месте Фото:

В Миассе Челябинской области задержан председатель независимого профсоюза Анатолий Банных. Ему могут предъявить обвинения в распространении символов организации, которая признана экстремистской. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе.

«Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Мера пресечения пока не выбрана. Ему инкриминируется распространение символики организации, признанной экстремистской», — рассказали источники.

Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал».

Известно, что Анатолий Банных ранее отбывал наказание, проведя в колонии почти десять лет. Он был осужден по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия).

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В Миассе Челябинской области задержан председатель независимого профсоюза Анатолий Банных. Ему могут предъявить обвинения в распространении символов организации, которая признана экстремистской. Об этом URA.RU сообщили источники в Миассе. «Банных задержали на рабочем месте и доставили в дежурную часть. Мера пресечения пока не выбрана. Ему инкриминируется распространение символики организации, признанной экстремистской», — рассказали источники. Банных известен как один из представителей челябинского профсоюза «Содружество». Ныне запрещенная организация пыталась внедриться на миасский автозавод «Урал». Известно, что Анатолий Банных ранее отбывал наказание, проведя в колонии почти десять лет. Он был осужден по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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