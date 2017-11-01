18:20 01 ноября 2017 0

Автозавод «Урал» попал под прессинг запрещенного профсоюза «Содружество» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты запрещенного судом по требованию ФСБ и прокуратуры челябинского профсоюза «Содружество» пожаловались в прокуратуру на сотрудника миасского автозавода «Урал» за угрозы уволить подчиненного по статье. Обращение направлено в электронную приемную областного надзорного ведомства, сообщил «URA.RU» один из лидеров профсоюза Денис Гнеушев.

К обращению, по его словам, приложена аудиозапись разговора механика цеха «Нормаль» Игоря Абрамова с другим сотрудником Андреем Тюриным. На записи один мужчина угрожает другому увольнением не по сокращению штата, а по статье Трудового кодекса. Разговор ведется с нецензурной бранью. Андрей Тюрин, если голос принадлежит ему, заявляет, что отдаст документы на увольнение юристам и еще неизвестно, уволят ли его.

В пресс-службе автозавода «Урал» корреспонденту «URA.RU» подтвердили ссору между Абрамовым и Тюриным, но назвали его «частным конфликтом». «Механик цеха „Нормаль“ И.В. Абрамов не является должностным лицом, обладающим полномочиями по увольнению или найму сотрудников. По факту этого конфликта А.А. Тюрин к руководству автозавода с жалобой на И.В. Абрамова не обращался (на автозаводе существует множество каналов связи с руководством — в каждом производстве установлены информационные терминалы, где можно оставить жалобу; работают этические уполномоченные и комиссия по трудовым спорам)», — отметили в пресс-службе.

Руководство завода проведет проверку аудиозаписи разговора. Если выяснится, что Абрамов превысил полномочия, к нему «будут применены меры дисциплинарного воздействия». «А.А. Тюрину вручено уведомление о сокращении как сотруднику, имеющему более низкую производительность труда по сравнению с другими работниками на аналогичных участках», — добавили в пресс-службе автозавода.

«Содружество» часто называют профсоюзом уголовников, поскольку у многих его лидеров имеются судимости по тяжким статьям Уголовного кодекса. Один из основателей организации Сергей Нартов отбывал наказание за грабеж, разбой и убийство при отягчающих обстоятельствах. Раньше он работал директором рынка «Искра», который принадлежит братьям Олегу, Владимиру и Александру Бондаренко, известным в криминальных кругах, как братья Бены, якобы промышлявшие ранее махинациями на рынке недвижимости и обналичиванием неучтенных денег. Замом Нартова на рынке был Денис Гнеушев (племянник Бенов). Они вместе с бывшим сотрудником УБОП Андреем Целищевым и основали профсоюз. По некоторой информации, им помогал экс-прокурор Челябинска, бывший сити-менеджер Сергей Давыдов, ныне арестованный по обвинению в получении взяток.

Впервые объектом их нападок миасский автозавод «Урал», входящий в группу ГАЗ, подконтрольную российскому миллиардеру Олегу Дерипаске стал в 2012 году. Тогда на этом предприятии зампредом первичной ячейки назначили Анатолия Банных с судимостями по ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в крупном размере) и ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия). Еще один зампред первичной ячейки «Урала» Андрей Катков отбывал наказание по той же ч.2 ст. 162 УК РФ. В прошлом году по требованию ФСБ и прокуратуры Челябинский облсуд приостановил деятельность профсоюза, но он продолжил работу.