15 ноября 2024

Новый скачок цен на продукты в Пермском крае ожидается в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что мясо подорожает на 10%
Ожидается, что мясо подорожает на 10% Фото:

Средний чек в продуктовых магазинах Пермского края в 2025 году вырастет на 10-15%. При этом за текущий год подорожание составило 10%, пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков T-Банка.

«Средняя цена чека в магазинах Перми увеличилась с 329 до 366 рублей. Пермь при этом оказалась в тройке городов-миллионников России по удорожанию среднего чека. На экономические изменения в регионе сильнее всего реагируют производители молочной и мясной продукции. Ожидается, что мясо подорожает на 10%, а молоко и молочная продукция — до 15%. При этом к отпускной цене нужно добавить наценку ритейла, которая может достичь и 50%», — цитирует издание.

Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости продовольственных и непродовольственных товаров в Перми. Среди продуктов в цене взлетели лососевая икра, сливочное масло, коровье молоко и сыры.

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Средний чек в продуктовых магазинах Пермского края в 2025 году вырастет на 10-15%. При этом за текущий год подорожание составило 10%, пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков T-Банка. «Средняя цена чека в магазинах Перми увеличилась с 329 до 366 рублей. Пермь при этом оказалась в тройке городов-миллионников России по удорожанию среднего чека. На экономические изменения в регионе сильнее всего реагируют производители молочной и мясной продукции. Ожидается, что мясо подорожает на 10%, а молоко и молочная продукция — до 15%. При этом к отпускной цене нужно добавить наценку ритейла, которая может достичь и 50%», — цитирует издание. Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости продовольственных и непродовольственных товаров в Перми. Среди продуктов в цене взлетели лососевая икра, сливочное масло, коровье молоко и сыры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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