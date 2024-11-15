Новый скачок цен на продукты в Пермском крае ожидается в 2025 году

Средний чек в продуктовых магазинах Пермского края в 2025 году вырастет на 10-15%. При этом за текущий год подорожание составило 10%, пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков T-Банка.
«Средняя цена чека в магазинах Перми увеличилась с 329 до 366 рублей. Пермь при этом оказалась в тройке городов-миллионников России по удорожанию среднего чека. На экономические изменения в регионе сильнее всего реагируют производители молочной и мясной продукции. Ожидается, что мясо подорожает на 10%, а молоко и молочная продукция — до 15%. При этом к отпускной цене нужно добавить наценку ритейла, которая может достичь и 50%», — цитирует издание.
Ранее URA.RU рассказывало о повышении стоимости продовольственных и непродовольственных товаров в Перми. Среди продуктов в цене взлетели лососевая икра, сливочное масло, коровье молоко и сыры.
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