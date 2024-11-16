В Кузбассе нашли тело горняка, заваленного в шахте «Таштагольская»

В Кузбассе в результате спасательной операции в шахте «Таштагольская» обнаружили тело пропавшего горняка. Он был найден под завалами, сейчас идет процесс извлечения тела на поверхность, сообщили в следственном управлении СК по региону.
«В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность», — написали в telegram-канале СУ СК России по Кемеровской области.
На месте происшествия продолжают работу спасательные команды и следователи. В рамках расследования случившегося допрашивают свидетелей, изымают документацию и назначаю необходимые экспертизы.
На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение кровли в ночь на 16 ноября. В это время в шахте работали горняки, и в результате инцидента под завалами оказался один человек. К месту происшествия немедленно были направлены бригады горноспасательной службы. Также прокуратура начала расследование, в ходе которого было возбуждено уголовное дело. Почему обрушилась кровля и сколько человек пострадало — в материале URA.RU.
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