В Кузбассе обрушилась кровля на шахте: что стало причиной и сколько пострадавших

В Кузбассе на шахте «Таштагольская», принадлежащей металлургическому комбинату «Евраз ЗСМК», в ночь на 16 ноября обрушилась кровля, когда на месте находились горняки. Сейчас под завалами находится один человек. На место происшествия выехали горноспасатели, а прокуроры возбудили уголовное дело. Почему обрушилась кровля и сколько человек пострадало — в материале URA.RU.
Причина обрушения кровли на шахте и уголовное дело
Инцидент на шахте «Таштагольская» произошел из-за подземного толчка. Его магнитуда достигала 5,4 балла по шкале Рихтера. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на промышленных объектах. На данный момент на место выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко, также идет проверка по поводу исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Сколько человек пострадало
Всего в шахте в момент обрушения кровли находились 183 горняка, из них 182 вышли, а один находится под завалами. Сейчас спасательными службами ведутся его поиски, сообщили в пресс-службе горнодобывающего предприятия. Также специалисты Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) разбирают завалы.
Ранее произошедшие инциденты на шахте «Таштагольская»
На шахте «Таштагольская» 18 февраля произошел геодинамический толчок. Во время него в шахте находились 163 человека, все они были успешно эвакуированы на поверхность. В пресс-службе ГУ МЧС Кемеровской области уточнили, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на шахте «Таштагольская» не было необходимости привлекать военизированные горноспасательные части МЧС РФ. Ранее подобное явление в районе шахты наблюдалось в мае 2022 года.
Что известно о шахте «Таштагольская»
Рудник «Таштагольская» находится в Таштагольском районе Кемеровской области и имеет запасы руды в объеме около 54 миллионов тонн. Добытая руда сначала поступает на Абагурскую обогатительную фабрику, где проходит первичное и вторичное обогащение. После этого она отправляется на металлургический комбинат «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке.
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